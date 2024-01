Upečatljiv trenutak Mirte Šurjak na televiziji: Pogledajte što je izvela u javljanju uživo

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Popularna novinarka Mirta Šurjak, svojim reportažama, ali i pojavom, privlači pažnju brojnih gledatelja, ali i korisnika društvenih mreža. Nerijetko se secira ono što je rekla, kako je izgledala, a još ako se dogodi neka nezgoda ili anegdota, isječci se munjevitom brzinom dijele društvenim mrežama.

Dogodilo se to i zbog nedavne reportaže u javljanju uživo u emisiji ”Kod nas doma” kada se Mirta Šurjak javila s Pomorskog fakulteta u Splitu, gdje je asistent Filip Bojić predstavio simulator elektroničke navigacije na kojoj se uče budući pomorci.

“Tehnologija sve više napreduje pa tako recimo iz Splita do dalekih obala možete za samo nekoliko minuta. Zvuči nevjerojatno, no istinito je, a potvrdit ćemo to iz srca Dalmacije”, poručili su iz emisije Kod nas doma uz objavljenu reportažu s Mirtom.

Tehnologija sve više napreduje pa tako recimo iz Splita do dalekih obala možete za samo nekoliko minuta. Zvuči nevjerojatno, no istinito je, a potvrdit ćemo to iz srca Dalmacije. Objavljuje Kod nas doma u Četvrtak, 25. siječnja 2024.









Nakon engleskog, uslijedila nezgoda

Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju gledatelja i korisnika društvenih mreža jest sami trenutak javljanja Mirte Šurjak kada je progovorila na engleskom kao da se javlja kao časnica s pravog broda, a nakon toga joj je ispala slušalica ih uha, što nije moglo proći nezamijećeno pa je i sama novinarka komentirala nezgodu.

Inače, kako ova atraktivna Splićanka najčešće plijeni pozornost izvještavajući s nogometnih terena, jednom je prilikom priznala kako joj je fizički izgled teret u poslu kojim se bavi.

”Nažalost, jako puno seksizma i diskriminacije prisutno je prema ženama koje imaju fizičke atribute, a uz to i pamet. Nevjerojatna je količina omalovažavanja gdje se pojedinci neprestano trude omalovažavati vas, banalizirati vaš rad, trud i obrazovanje samo zato što dobro izgledate. I nažalost to najčešće rade pojedine žene urednice iz nekih lokalnih medija. Svaki put me to iznova razočara i pogodi jer pokušavaju od vas u medijima stvoriti sliku neke praznoglave plavuše, a ne obrazovane, sposobne mlade žene koja obožava posao koji radi”, ispričala je Mirta u intervju za portal Doktore, hitno!









S druge strane, istaknula je kako ju njezini muški kolege novinari izuzetno poštuju od trenutka od kada je prvi put prije 10 godina počela raditi nogomet i kao apsolutni debitant počela raditi Europsku nogometnu ligu u kojoj je i Hajduk igrao.

”U Italiji žene koje prate nogomet, a koje su još uz to i dobro izgledaju dižu u nebesa. U hrvatskom društvu i u našem medijskom prostoru bilo bi lijepo kad bi ih za početak barem poštovali i cijenili, jer vjerujte mi, koliko god izgledalo jednostavno, nije lako raditi ovaj ‘muški posao’ u zemlji u kojoj svi sve znaju o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu”, dodala je voditeljica.