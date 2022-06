U ZAVRŠNICI ‘SURVIVORA’ MARIO RASPLAKAO STEFANA: ‘Kada mi kažeš što se radi po Srbiji i Hrvatskoj…’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Magistri kineziologije Nevena i Goran iz plavog tima te bivša košarkašica Milica i djelatnik Crvenog križa Stefan iz crvenog tima stigli su na konačnu destinaciju zakoračivši u samo finale showa ‘Survivor’. Njihov put nije bio nimalo lagan, jer su se tijekom gotovo tri mjeseca na otoku suočavali s teškim zadacima, surovom prirodom, jedni s drugima te sa samima sobom, a pred finalistima je sada posljednji epski izazov nakon kojeg će se doznati koja će dva najbolja natjecatelja osvojiti titulu pobjednika i podijeliti nagradu u iznosu od 30 tisuća eura. Večeras nezaustavljive finaliste očekuje najteži zadatak, a do laskave titule pobjednika dijele ih čak tri poligona koja moraju proći.

Dojmovi se među finalistima još uvijek sliježu dok se bliži finalni izazov s kojim će završiti njihova ‘Survivor’ avantura, a svakome od njih pobjeda je ultimativni cilj. Samim sudjelovanjem u showu, Neveni se ostvario dječji san, a zbog uspjeha u igrama koji je pokazala za vrijeme trajanja showa i njezinog natjecateljskog duha od nje se može očekivati napeta borba.

“Što će biti danas, ne znam. Nisam mogla dobiti težeg protivnika, ali opet sam se probudila i sinoć sam prije spavanja Goranu rekla da ću ga danas, kako bi se reklo, oderati. Stvarno se nadam da ću barem biti blizu tome, ipak je Goran bio izvrstan u igrama, netko tko je bio najkoncentriraniji i najlaganiji u finišima, pa nemam nimalo lak zadatak. Opet mi srce lupa, tek sam sad svjesna gdje sam i koji mi je zadatak”, poručit će Nevena koja će večeras dobiti priliku za revanšom polufinalnog izazova, a za pobjedu će joj parirati Goran, za kojega i sama titula ministra sporta govori dovoljno.





“Toliko različitih poligona i situacija smo prošli u ovom ‘Survivoru’ i toliko puta smo krenuli, startali, dovršili, promašili, pogodili, pobijedili i izgubili, ali sam razmišljao malo o današnjem danu i svom putu u ‘Survivoru’. Ono za što sam živio su zadnji bodovi koje sam uglavnom, kad sam ih osvajao, osvajao s Nevenom“, priznat će Goran te najaviti da gledatelji od njih mogu očekivati uzbudljivo i kvalitetno natjecanje: “Danas cijeli dan imam osjećaj kao da se borim za taj zadnji bod, to je ono u čemu najviše uživam i tada sam najmirniji i najfokusiraniji. Predivan je osjećaj, jako se veselim današnjem danu i nisam mogao dobiti težu protivnicu“.

U crvenom timu također će se odigrati muško-ženski izazov u kojemu će se suočiti Milica i Stefan, dvoje kandidata koji su od početka showa slovili za jedne od najjačih karika.

“Jako sam ponosna i sretna. Prvenstveno sam sretna što je baš ova četvorka ovdje koji su se borili i ostavili srce na terenu te dali sve od sebe da se pokažu najbolje što mogu. Jednostavno sam ispunjena i mirna”, reći će Milica i najaviti da neće biti nimalo jednostavan protivnik: “Pošteno ću se boriti, pokušat ću ispratiti svaki Stefanov korak i kada dođem do kraja precizno pucati i pobijediti. Dat ću sve od sebe, ovaj dan se događa danas i više nikada, ne bih htjela propustiti priliku zbog koje ću se kajati”. Milica će večeras snage odmjeriti protiv Stefana kojega će, osim sudjelovanja u finalu, posebno razveseliti još jedan plemeniti uspjeh koji su kandidati nesvjesno postigli.

Mario će finalistima otkriti da je njihovo natjecanje u ‘Survivoru’ imalo utjecaja na djecu diljem regije koja su manje vremena provela uz mobitele i igraće konzole jer su u parkovima počela igrati igru inspiriranu showom. Ta će informacija dirnuti Stefana koji će kroz suze poručiti: “Ovo je trenutak kada smo nadmašili sami sebe jer ponosno mogu reći da sam kineziolog kada mi kažeš što se radi po Srbiji i Hrvatskoj i da smo mi nekome uzor, da se djeca više kreću. Radio sam godinama s djecom i to je najljepši poziv, a i fakultet sam upisao zbog toga jer mogu na jedan direktan način nekome utjecati na bolji i zdraviji život i kada nam kažete da smo to i uspjeli, ne postoji ljepši trenutak. Sada sam najsretniji i najponosniji na nas četvero, a i na sve ljude koji su bili ovdje jer smo to uspjeli ostvariti”.

Samo jedan posljednji izazov dijeli finaliste ‘Survivora’ od završetka natjecanja, a koji će kandidati postati pobjednici plavog i crvenog tima doznat će se večeras u 20.15 na Novoj TV!