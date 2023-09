Tomašević rekao da ga nećemo čuti kako pjeva Thompsona pa zaružio: ‘Volim te ko ona dva partizana’

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević bio je prvi gost nove sezone HRT-ove emisije ‘Nedjeljom u 2’, a s Aleksandrom Stankovićem u drugom dijelu emisije naziva ‘Nedjeljom u 3‘ vodio je malo opušteniji razgovor u kojem je progovorio o vjeri, određenim osobnim razmišljanima, ali i mladosti.

Vjera? ‘Kombiniramo nešto svoje’

Stanković ga je upitao o njegovoj vjeri, a Tomašević je rekao da su mu roditelji katolici, kako su on i supruga vjenčani u crkvi. Ipak, način na koji se odnose prema svojoj duhovnosti ne uključuje primjerice odlaske na misu svake nedjelje. “Tu nekako kombiniramo nešto svoje”, odgovorio je.

Od pankera do političara

Gradonačelnik je progovorio i o svojim tinejdžerskim danima kada je imao i punk bend s Davorom Rostuharom, a kaže kako i danas najčešće sluša rock.

“To je bio neki otok kreativnosti, a s druge strane i buntovništva. I dalje nekad slušam punk ili različite vrste rock glazbe. Ali ako odem na neku svadbu znat ću svaku pjesmu, osim Thompsona, to me nećete čuti da pjevam, što ne znači da ne znam pjesme”, otkrio je Tomašević.

Thompson ne, Lollobrigida da

I dok je rekao kako ga sigurno nećemo čuti kako pjeva Thompsonove pjesme, pokazao je da ćemo ga zasigurno moći vidjeti na koncertima poput onog Lollobrigide koji se ovog vikenda održao u Zagrebu na Trgu Franje Tuđmana i to na zatvaranju burger festivala.

Naime, Tomašević se toliko opustio da se popeo na pozornicu, a uz njega je bila i kolegica Sandra Benčić. Tomašević je uživao u pjesmi Ide Prester 'Volim te', a s njima je bilo i puno djece, koja su isto u glas pjevala Idin hit

