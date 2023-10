Teška životna priča mladića iz Supertalenta: ‘Doma sam se znao gledati u ogledalu i početi plakati’

U najnovijoj epizodi audicijskog dijela showa ‘Supertalent‘ pojavio se 25-godišnji breakdancer Ivan Novogradec, koji je svojom teškom životnom pričom ganuo gledatelje, a nastupom učinio roditelje ponosnim, što je i bio njegov cilj.

“Kao mali sam bio živahan, uvijek sam bio nemiran i onda me mama odlučila upisati na breakdance. Na početku mi je bilo jako teško”, započeo je uvodno svoju priču Ivan.

“Ne mogu hodati na prstima, imam pola lista”

“Rodio sam se s bolešću, imao sam pes equinovarus. Nosio sam gips dvije godine kao mali, sa 6 mjeseci sam operirao obje noge, i onda poslije s godinu dana sam imao drugu operaciju. Ne mogu hodati na prstima, imam pola lista”, opisao je svoju situaciju plesač i otkrio kako su mu se zbog bolesti rugali.





“Većinom su mi se djeca rugala, naravno da me to diralo, doma sam se znao gledati u ogledalu i početi plakati. Di baš ja, to sam se uvijek pitao. Ja sam po prirodi jako nesiguran u sebe i osjećajan sam jako. Te stvari su mi malo kritične, ali onda kad dođem u dvoranu, kad plešem, onda skroz zaboravim na to i imam osjećaj kao da me ples liječi”, otkrio je mladić i dodao kako mu je podrška roditelja najviše pomogla.

“Želim roditelje učiniti ponosnim, da vide kako im se sin bori”

“Najviše mi je pomogla podrška roditelja koji su me uvijek tješili, a dok sam bio manji jako su patili. Treba biti jaka osoba, treba se nositi s time što imaš i ne se zatvarati u četiri zida nego izaći van, ponosno. Želim roditelje učiniti ponosnim da vide kako im se sin bori u životu”, ispričao je Ivan.

Svojim plesom Ivan je oduševio žiri i publiku, a tijekom nastupa ponosan Ivanov otac nije suzdržao suce te se na kraju nastupa rasplakao, a Ivan je dobio svoja četiri ‘da’.

“Ivane, bio si genijalan, koliko energije, koliko snage, koliko prevrtanja, okretanja… Oborio si me s nogu, apsolutno. Bio si fenomenalan”, komentirala je Maja. “Mene zanima odabir glazbe, kako si došao do ove pjesme?”, upitao ga je Fabijan.

“Ja se nadam da će ljudi vidjeti da je sve moguće u životu, samo su bitni volja i upornost”, zaključio je Ivan nakon odluke žirija pa je potrčao roditeljima u zagrljaj.