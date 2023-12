Šveđani su svoju djecu plašili Hrvatima, profesor otkrio razlog

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Jeste li znali da su Šveđani nekada plašili svoju djecu Hrvatima? U emisiji ‘Kod nas doma‘ gostovao je profesor Božo Skoko je gledateljima otkrio zašto su to činili.

“Prvi stereotip o Hrvatima koji se pojavio u Europi tamo negdje u 17. i 18 stoljeću jest da su Hrvati bili strašni ratnici. I onda smo istraživali zašto su oni u jednom Europljanima bili strašni.

Ratničke vještine nadaleko poznate

Zato što smo dolazili s granice gdje smo se cijelo vrijeme borili s Turcima i morali smo stjecati neke druge ratničke vještine koje su bile prilično nepoznate u Europi.

Zašto Hrvati toliko vremena provode ispijajući kavu, a zbog čega su Šveđani nekada plašili malu djecu Hrvatima? Sve to – i više – doznali smo od našeg gosta Bože Skoke!









I onda kada su Hrvati vrlo često ratovali za druge europske vladare, mi smo donosili dio tih svojih ratničkih vještina kojima su oni bili fascinirani.

“Hrvati su strašni, njima ni vrag ne može uteći”

A upravo švedski kralj, Gustav Adolf, on je smatran jednim od prvih profesionalnih časnika. Dakle, on je bio profesionalni vojnik i on je negdje u svojim zapisima rekao da se boji jedino Hrvata.

Jer Hrvati su strašni, njima ni sam vrag ne može uteći. I po vragu u 30-godišnjem ratu gdje su Hrvati ratovali na strani katoličkih zemalja, on je poginuo negdje u Njemačkoj. I, naravno Šveđani su mislili: ‘ A tko ga je došao glave, već Hrvati‘. Srećom kasnije su povjesničari utvrdili da Hrvati nisu nikada ratovali tamo gdje je on poginuo, ali legenda se počela širiti i strašni Hrvati su tako plašili mali djecu, pojasnio Skoko.