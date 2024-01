Stanković u goste dovodi poznatog Hrvata koji ga je javno prozvao za sabotažu

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Ove nedjelje kod Aleksandra Stanković u “Nedjeljom u 2″ gostuje, naslućuje se iz objave, prometni stručnjak Željko Marušić, koji se voditelju obratio prije nešto više od godinu dana otvorenim pismom nakon gostovanja predsjednika udruge Strujni krug Hrvoja Prpića, koji je kod Stankovića govorio, između ostalog, o električnim automobilima.

Pred kraj emisije Stanković je najavio kako je na HRT stigao gledatelj koji želi u emisiju, a ubrzo se pojavio vozač rallyja Juraj Šebalj. Upravo je konverzacija Prpića i Šebalja zasmetala dr. Marušiću, što je jasno dao do znanja u svom pismu. Zasmetalo mu je i što Aco nije intervenirao, a ustvrdio je i kako nije prvi put da se na javnoj televiziji događaju takve situacije.

Naime, Šebalj i Prpić su komentirali koliko voze po autocesti. Prpić je tada otkrio da vozio 130 na sat, dok je Šebalj iznenadio priznanjem da vozi do 150 na sat, “tamo gdje smije”, a onda dodao: “Mogu doći do tih 150 tamo gdje je ograničenje 130 i ni’ko me neće dirat. Ja to javno kažem i takva je trenutno situacija i tak se svi voze na autocestama”.

Tako je dr. govorio nekad. Vidjet ćemo u nedjelju što kaže. Objavljuje Nedjeljom u 2 u Srijeda, 31. siječnja 2024.

“Nije to prvi put o ovom formatu”

"Nije to prvi put o ovom formatu"

"Razgovor (vremenske i brzinske značajke) jasno implicira puno žešće prekoračenje brzine od navedenog (članak 54. stavak 4 Zakona o sigurnosti prometa na cestama), ukazuje na Obijesnu vožnju (članak 226. Kaznenog zakona). Nije to prvi put u ovom formatu. Usto se, tendenciozno, navodi netočno. Ne voze svi 150 km/h autocestom, srećom! To je činjenica, poznata gotovo svakom", istaknuo je dr. Marušić u pismu voditelju te sugerirao kako je potrebna reakcija policije.









“A policija bi, konačno i zbog navedenog, trebala inicirati dopunu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 54., kako bi se i izvan naselja kažnjavalo prekoračenje od 10 km/h te apsurdnu i štetnu toleranciju mjerenja brzine od 10 km/h do 100 km/h i 10 posto iznad 100 km/h, dakle 10/10, promijeniti u 3/3.

Takva “predstava” kojom se sabotira sigurnost cestovnog prometa te nekompetentna i tendenciozna rasprava o temi od nacionalnog interesa nedopustiva je na javnoj televiziji koju financiraju građani. Pozivam vas da to više ne radite te da se u sljedećoj emisiji ogradite od navedenih izjava”, pisao je dr. Marušić.

“U Hrvatskoj, i zbog ovakvih nestručnih i neodgovornih TV emisija, negativni se trend pogoršava pa je razmjerna smrtnost na hrvatskim cestama sada 70 posto veća od EU prosjeka!”, navodi se u pismu kojeg potpisuje prometni stručnjak Željko Marušić koji je uz pismo objavio i statistiku broja poginulih na cestama 2021. na milijun stanovnika. “Tako je dr. govorio nekad. Vidjet ćemo što kaže u nedjelju”, poručio je Aleksandar Stanković.