ŠPRAJC U ‘STANJU NACIJE’: Elizabeta je prije svega hrvatsko-srpska kraljica’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

RTL-ov urednik i novinar Zoran Šprajc sinoć se u svom stilu u emisiji “Stanje nacije” oprostio od pokojne kraljice Elizabete II. Osvrnuo se na medijske o kraljičinom porijeklu, a bocnuo je pritom i premijera Andreja Plenkovića.

“U žalosti je ne samo Engleska nego i cijeli svijet, pa i Hrvatska, a najviše je žalostan Andrej Plenković jer je njezina smrt potpuno zasjenila njegov energetski paket s kojim se htio hvaliti idućih tjedan dana”, započeo je Šprajc.

“Jasno k’o dan”





“Ali ne treba čuditi što je kraljica Elizabeta kod nas toliko omiljena. Evo, mediji izvještavaju da je ona zapravo porijeklom iz Osijeka, to jest njezin pradjed, a ako je pradjed onda je i ona, ako je ona iz Osijeka – onda je ona i naša kraljica”, kazao je i dodao kako i Srbi svojataju pokojnu kraljicu.

“Međutim, srpski mediji aludiraju kako je ona zapravo Srpkinja, jer je porijeklom iz loze Nemanjića, a Nemanjići su Srbi – dakle kraljica je srpkinja, jasno k’o dan. Drugim riječima, Elizabeta II. je možda doista kraljica Engleske i Commonwealtha, ali je ona prije svega hrvatsko-srpska kraljica. Ili po srpski srpsko-hrvatska kraljica.

U to ime staru damu ćemo ispratiti najbolje što znamo: s njezinim omiljenim bendom i omiljenom pjesmom. Jer Queen is dead, but Punk is not Dead”, završio je Šprajc i na kraju pustio pjesmu “God Save The Queen” Sex Pistolsa.