ŠOK U GOSPODINU SAVRŠENOM! Glumile kućnu pomoćnicu i ‘napaljenu’ studenticu, a onda se pojavila ‘slovenska Sharone Stone’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Današnji je dan u vili ‘Gospodina Savršenog’ počeo Tonijevim pismom u kojem je na grupni spoj pozvao Amru, Josipu, Stankicu, Danijelu i Kristinu, koje su pogodile da njihov spoj ima veze s glumom, ali ne i da će snimati španjolsku telenovelu na setu serije ‘Blago nama’. Amri je dodijeljena uloga Tonijeve bake, Danijela je bila Tonijeva kućna pomoćnica, Kristina bivša djevojka, Josipa buntovna Tonijeva studentica, a Stankica Josipina mama. Toni je postao Antonio!

Za to vrijeme djevojke u vili pričale su koliko im je žao što je otišla Bruna, Ela o tome kako joj je drago što se Dijana ispričala, a potom tko bi mogao ostati na spoju s Tonijem pa su spomenule Josipu. “Mislim da je se Toni boji nakon napada”, šalila se Polina aludirajući na Josipin ljubavni ugriz tijekom snimanja u Istri. Karolina je s djevojkama komentirala kako ne može zamisliti Josipu na spoju s Tonijem dok je Dijana ponovno pričala o tome koliko je nezadovoljna svojim ponašanjem na spoju. Kasnije su razgovarale Marija i Ela, koja joj je otkrila: “Rekla bih da smo se Toni i ja intelektualno ljubili i kad se povežemo na nekoj dubljoj razini, povezat ćemo se i na fizičkoj.”

Danijela i Amra prve su probile led sa snimanjem i zafrkavale se s ulogama. Amra se odlično snašla u ulozi bake, kao i Josipa u ulozi buntovne učenice kojoj Toni drži privatne satove fizike. “Ne razumijem zašto sam stalno u ulogama zločestih cura, mogu ja biti i princeza”, rekla je Josipa čija je uloga bila da zavodi Tonija, što je izvrsno odradila.

U jednom trenutku počela ga je i dirati, ali tada je došla njezina mama Stankica i otjerala je kući. Naravno i Stankici se svidio profesor Antonio te mu je priznala osjećaje, no on ju je izbacio iz kuće. Tada je došla i njegova bivša djevojka Kristina, a prema Tonijevoj procjeni, ona se najbolje uživjela u ulogu. Seksi sluškinja Danijela napisala je na ploču formulu ljubavi, Antonio je uvidio da je ona prava djevojka za njega i strastveno su se poljubili. “Poljubac je trebao biti gluma, a na kraju nije tako ispalo”, rekao je Toni. Romantiku je prekinula Tonijeva majka (Antonija Blaće), koja je otkrila šokantnu istinu da je Danijela njegova nećakinja!

Tri nove djevojke

No tek je tada došlo do obrata – Antonija je dovela tri nove djevojke; Kseniju, Saru i Stanku! Toni i djevojke bili su šokirani kad su ugledali pridošlice, a djevojke su najviše komentirale Kseniju i njezin atraktivni izgled. “Vidim prekrasnu crnu djevojku, vidim visoku kovrčavu manekenku i Sharon Stone u slovenskom izdanju… Jednostavno sam izvan sebe”, rekao je vidno oduševljen Toni, a sve su ‘stare djevojke’ shvatile kako sada počinje prava borba, a Kristina je objasnila kako su imale gard kad su ušetale na set. Sara je otkrila da je Toni njezin tip dečka, a svidio se i Kseniji i Stanki.

Dok je Toni razgovarao s novim djevojkama, ‘stara ekipa’ pričala je o konkurenciji. “Sara apsolutno plijeni; ima visinu, stas, kosu, lice, blistavost iznutra”, komentirala je Stankica, a Amri je bilo žao Danijele zato što je mislila da će završiti na spoju nakon poljupca. Kad su im se Toni i nove djevojke pridružili, atmosfera je bila malo napeta jer su Danijela i Stankica bile sarkastične, no nove djevojke to nije diralo. Toni je zamolio Kseniju da ostane s njim na spoju jer ga je, osim atraktivnog izgleda, zaintrigiralo i to što je osjetio neke iskrice među njima.

U vili su svi čekali djevojke s grupnog spoja, ne znajući da im se povećala konkurencija, a kad su nove djevojke stigle u vilu, sve su ostale bez riječi. Amra ih je pripremala na Kseniju za koju smatra da je najljepše ljudsko biće koje je uživo vidjela. Potom je Danijela pričala kako se poljubila s Tonijem, a Olivera se nije naljutila na svoju prijateljicu kao nedavno na Amru. Naravno da je Amra to primijetila i komentirala, Olivera se složila s njom da je u pravu i napokon su se pomirile i izgrlile.

Na spoju su Ksenija i Toni pričali o uobičajenim stvarima. Toniju se jako svidjela iako je svjestan da pripadaju različitim svjetovima, no ovdje je i došao kako bi razbio neke predrasude. I Kseniji se svidio, komentirala je kako je dobar momak i otkrila mu: “Iskreno, došla sam vidjeti kako je to kad se trebaš boriti za muškarca!” Dodala je kako u privatnom životu ima pažnju muškaraca i preko glave i zato će joj u showu baš biti interesantno. Kad je stigla u vilu, sve su je djevojke odmjeravale. “Da imam takav dekolte, sigurno bih dobila ružu”, rekla je Kseniji, kojoj se svidjelo što se neke djevojke osjećaju ugroženo zbog nje. “Njezin karakter bit će najveći problem jer takve cure ne pale kod Tonija, a bit showa je da dođe do njega. Znači, ne mislim da je velika konkurencija”, rekla je Karolina, a djevojke su primijetile Ksenijinu dominaciju te se ponadale kako će ona parirati Oliveri.

