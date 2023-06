Smijeh do suza u ‘Dobro jutro, Hrvatska’: Reporter poznat po ozbiljnom izrazu lica na ovo nije mogao ostati imun

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Krešimir Volarević, dugogodišnji reporter u emisije ‘Dobro jutro, Hrvatska‘ poznat je po svojim javljanjima uživo i ozbiljnom izrazu lica, zbog čega njegovi kolege ponekad znaju dobaciti koju šalu na njegov račun, ali i redovito prokomentirati ako uoče i najmanju naznaku smješka na njegovom licu.

Nije ni čudo što su gotovo svi prasnuli u smijeh kada se Krešo našao u situaciji u kojoj nije uspio zadržati svoj prepoznatljiv ozbiljan izraz lica.

Naime, Krešo se javio iz Španskog i to zbog vrana. Kako je pojasnio, on sam živi u blizini te je svjedok velikog problema s vranama. No, baš kad su došle kamere kako bi snimile situaciju, ekipa s terena nije uspjela uočiti ni snimiti niti jednu jedinu vranu.





U trenutku kad se reporter uključio u emisiju, voditelji Zlata Mück Sušec i Ognjen Golubić su odmah primijetili da mu se ‘ramena trzaju’, a voditelj Ognjen je pomislio da je Volarević čuo neki dobar vic.

“Zapravo se smijemo na vlastiti račun. Uvijek volimo filozofirati kako su životinje pametnije od ljudi u mnogim stvarima i kako ih podcjenjujemo”, započeo je Krešo.

“Zamislite danima ih gledam tu, stotine prelijeću, kljucaju, prijeteći se raspoređuju i onda dođete s tv kamerom niti jedne vrane! Evo mi tu stojimo već pola sata, razgledamo…niti jedne!”, nastavio je Krešo te se našalio kako su vrane “obaviještene” o njihovom dolasku zbog čega ih baš tad nije bilo.

U jednom trenutku kolega Dubravko Topol se krenuo našaliti i glumiti vranu rukama, a tada se kratko i zamrznula snimka, no njegova imitacija glasanja vrane zvukom ‘gra, gra’ uz mimiku ruku je bila dovoljna da uvijek ozbiljan reporter prasne u smijeh.

“Vrane smo apsolvirali”, zaključio je na kraju, dok se ekipa u studiju smijala.







Prizor je zabavio i gledatelje pred malim ekranima, koje je oduševio nasmijani reporter. “Krešo, ovo je tako iskreno od tebe da sam i ja prasnula u smijeh”, “Pa neka nam i Krešo s osmijehom”, “A i da vidim Krešu nasmijanog, lijepo”, “Smijeh je lijek”, samo su neki od komentara gledatelja.