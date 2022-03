‘SAVRŠENI’ UZBURKAO STRASTI, ELA ODBILA RADITI ZADATAK: ‘Kad sam vidjela što nas čeka u sobi, nisam više bila toliko oduševljena’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Najnovija epizoda ‘Gospodina Savršenog’ pokazala je koliko tenzije među djevojkama rastu. Govorilo se o ‘maskama koje tek trebaju pasti’, a i ceremonija ruža bila je poprilično neugodna. Na ceremoniji ruža bilo je napeto zato što djevojke više nisu mogle ni pretpostaviti tko bi mogao napustiti show. “Najgore su one pritajene. Ove što su grlate, što na umu, to na drumu, što uvijek kažu što misle – tih se ne bojim. Te su bezopasne, takve ljude najviše volim i te su najbolje”, komentirala je Danijela. Posljednje djevojke koje su ostale čekati ružu bile su Bruna i Dorotea, a željeni cvijet nije dobila mlada pjevačica! “Vjerujem da nju čeka uspješna muzička karijera, da će postati naša poznata pjevačica i da će je Brad Pitt sačekati”, rekla je Amra, a Dorotea zaključila: “Postoje djevojke kojima još maska treba pasti, jedna među njima je Tamara za koju sam čak mislila da mi je prijateljica.”

Djevojke je oraspoložio put u Istru, a kad su stigle u novu vilu, Kristina je pročitala pismo u kojem je Toni na spoj pozvao Josipu, Oliveru, Mariu, Elu, Brunu, Kristinu i Karolinu. Zadatak je bio tri različita kostimirana snimanja, a Toni ih je iznenadio prvom temom Casanove. U to vrijeme djevojke u vili komentirale su situaciju u kući. “Ne možemo se opustiti ni uživati zato što je uvijek neka svađa. Jednostavno je neugodno”, rekla je Dijana. Kasnije su prešle na temu ljubljenja s Tonijem. “Ne bih se poljubila nakon Josipe. I na kraju Josipa pobijedi, a ja se objesim”, šalila se Amra, a Danijela dodala da se i njoj ne bi ljubilo nakon nekih ljigavaca, kako zove određene djevojke u kući.

Ela zgrožena ulogom u ‘stilu escort dame’ i Josipom: ‘Od mene se može očekivati svašta”

Na snimanju u kojem su sudjelovale Ela, Maria, Olivera i Josipa jedino se Ela nije mogla opustiti. “Kad smo se obukle u haljine, bilo i je kao u ‘Bridgertonu’, bilo mi je fora, zabavno, ali kad sam vidjela što nas čeka u sobi, nisam više bila toliko oduševljena”, rekla je Ela kojoj se nije svidio, kako je rekla, stil escort dame te se ne pronalazi u ulozi ljubavnice. Za razliku od nje, Josipi i Oliveri svidjelo se snimanje, a Toni je komentirao kako su upravo Oliverina opuštenost i zafrkancija pomogli i njemu da se opusti u svojoj ulozi. “Malo me rastužilo, čak i povrijedilo što Ela nije htjela sudjelovati u ovome. I za mene je ovo nešto neprirodno, ali potrudio sam se i potpuno uživio u ulogu”, rekao je Toni. A uživjela se i Josipa, koja je ugrizla Tonija za vrat! “Vidjela sam da je i on spreman na neke drastičnije korake. Možda mu je bilo malo nelagodno zbog ostalih cura oko nas, ali da smo ostali sami, vjerujem da bih ga skinula do kraja”, rekla je dok su se djevojke čudile kako njezinu ponašanju zato što je inače jako mirna. “Bilo mi je to malo napadno i degutantno”, rekla je Ela dok je i Toni bio iznenađenim tim potezom. “Volim svašta i od mene se može očekivati svašta”, zaključila je Josipa, a i cure u vili pričale su o njoj te komentirale kako uvijek spominje svoje godine te da je spremna za udaju.

“Ne smeta joj uloga zločeste sestre”

Na drugom snimanju tema je bila ‘Pepeljuga‘, a sudjelovale su Bruna, Kristina i Karolina. Bruna je jedina djelovala potišteno i nezadovoljno, ali ne zbog tematike fotografiranja nego haljine. Bruna i Karolina glumile su zle sestre, Karolina Pepeljugu, a Toni princa koji Pepeljugi obuva cipelicu. “Kristina se potpuno uživjela u ulogu, ne smeta joj što je zločesta sestra, i to mi je jako simpatično”, rekao je Toni i dodao da Karolina i poderanu haljinu nosi vrhunski. “Ovaj drugi dio snimanja definitivno je bila neka blaža verzija neke bajkice ‘Pepeljuge’, tako da su mi odabrane cure bile totalno za taj dio. Meni je bilo drago što sam bila na snimanju Casanove jer mi to više odgovara”, komentirala je Josipa.

‘Romeo i Julija’ bila je tema trećeg snimanja, Toni je za svoju Juliju odabrao Mariu, a djevojke su bile iznenađene njegovim odabirom. “Malo mi nedostaje pažnje s Marijine strane i volio bih da mi više da do znanja sviđam li joj se“, objasnio je Toni. Maria se u početku nije mogla opustiti, no situacija se brzo promijenila. „Osjećam se sigurno u Tonijevim rukama, mislim da je pravi muškarac i prije svega džentlmen. Jako su mi bitni maniri i da mi muškarac dokaže da je džentlmen, što je on dokazao – dao mi je ruku kad smo se penjali uz stepenice, pomogao mi je s haljinom i odradio je tu ulogu“, rekla je Maria dok su ostale djevojke navijale da se poljube pa su pale puse u obraz.

Djevojke su se vratile u vilu, ali bez Marie, te su prepričavale kako su protekla snimanja. “Ljubomora sam na svaku djevojku koja s Tonijem provede vrijeme”, rekla je Amra dok su cure pričale kako je Maria poljubila Tonija u obraz, a Josipa ga ugrizla za vrat. “Ona se odvažila, a kako će to izgledati do kraja, ne znam. Ako joj krevet čini pet minuta slave – neka izvoli”, komentirala je Danijela. Potom su pričale kako Ela nije bila zadovoljna snimanjem, a Danijela je i za nju imala komentar. “Nikad nisam upoznala osobu poput Ele – njezine maske nećemo skinuti da ovo traje šest godin”“, rekla je.

Na kraju uzbudljivog dana Toni je pokušao otkriti nosi li Maria masku i kad je nasamo s njim, no na spoju su razgovarali kao da su na intervjuu i nije se osjetila kemija među njima. “Drago mi je da imamo iste planove; obitelj, djeca, to su jako bitne stvari i bez toga se ne mogu zamisliti s nekim”, rekao je Toni dodajući kako je primijetio da s njom mora polako te da moraju prvo graditi prijateljski odnos. Maria se nasmiješena vratila u vilu, no bez ruže, a Danijela, Amra i Josipa nisu mogle dočekati da čuju kako je prošao spoj. “Ako sam ostavila dobar dojam na njega, ruža će doći na ceremoniji, ne smatram to nekim minusom”, rekla je Maria. Zasad djevojke smatraju da su Maria i Karolina postale Tonijeve favoritkinje jer su imale najviše prilike pričati s njim. “Danas se Karolina vratila bez ruže, što je bilo malo šokantno. Ili se Toni stisnuo ili je otvorio oči“, zaključila je Amra.

U sljedećoj epizodi djevojke će slaviti Oliverin rođendan, a zašto će se neke djevojke osjećati nepozvano na proslavu – ne propustite pogledati u novoj epizodi ‘Gospodina Savršenog’ od 21.20 sati samo na RTL-u.