RTL-ov novi show nije ni počeo, a gledatelji već imaju zamjerke: ‘Zar ni ovo ne može bez nje’

Gledatelji već s nestrpljenjem iščekuju novi RTL-ov format, profesionalni kulinarski show Hell’s Kitchen. Već smo imali prilike vidjeti impresivan set, a polako se predstavljaju i kandidati showa, dok se društvene mreže polako pune prvi dojmovima, komentarima, pohvalama, ali i kritikama.

Glavni chef u dosad neviđenom formatu na našim prostorima je Tom Gretić te će se boriti dva tima profesionalaca i poluprofesionalaca, koje će voditi sous chefovi – Ivana Bekavac i Ivan Vrbanec. Osamnaest kandidata gura želja za pobjedom i učenjem od vrhunskih kuhara, a moraju raditi kao tim.

Antonija Blaće dobila je priliku provesti gledatelje kuhinjom ‘Hell’s Kitchen Hrvatska’ u kojoj će kuhati natjecatelji. “Ja sam prvi put tu pa vam ne mogu otkriti previše detalja. Ono što znam je da postoje dva tima”, rekla je Antonija.

“Ne može biti voditeljica, može biti iza ekrana”

Istaknula je da postoji više od 50 kamera koje prate 18 kandidata. Antonija je pokazala i smočnicu koju će plavi i crveni tim koristiti. “Kruna svakog ciklusa je ova prostorija”, rekla je i zakoračila u prostor za 40 gostiju koji će kušati hranu koju su pripremili natjecatelji.

Nakon što su gledatelji vidjeli kratko predstavljanje od strane uspješne voditeljice, krenule su pljuštati i kritike. Naime, mnogi su pomislili da će voditeljica voditi ovaj kulinarski show.

“Je..la vas Antonija Blaće, zar ni ovo ne može proći bez nje. Ne gledam niti jednu emisiju koju ova frfjavica vodi. Trebali su ju poslati na govorne vježbe, a ne da iskače iz paštete. Za mene osoba s govornom manom ne može biti voditeljica, može biti iza ekrana”, “Gledanost nula ako su njoj dali da to vodi”, “Upravo tako ako ona bude vodila nadam se da neće samo ne ona”, stali su se nizati komentari, a istih nije bio pošteđen ni Tom Gretić.

“Samo jednom bi to napravio”

“Kako biste vi reagirali da naš chef Gretić poviče na vas?” postavili su pitanje iz emisije na službenoj Facebook stranici. Dio gledatelji pomislio je da će Gretić u kulinarskom showu biti izrazito neugodan, pa su ga jedni stali napadati, a drugi braniti.

“Kako je normalno da se takav mobing pokazuje na televiziji? Koja je poruka prikazivanja takvog nedopustivog ponašanja na javnoj televiziji? Koja je poruka podržavanja mobinga na radnom mjestu? Što hoćete poručiti današnjim mladima, da je to u redu? Da bi takve stvari trebali trpiti na radnom mjestu?!? Uostalom kakve su to papčine u showu koje si dopuštaju da se netko na taj način s njima razgovara na televiziji, koliko nisko mogu pasti bez ikakvog samopoštovanja?! Ne mogu vjerovati da se ovo emitira”, glasio je jedan komentar gledatelja, a netko od gledatelja je poručio: “Smiri se. Ovo je show. Većina je lažno, nema tu poruke; isključivo zabavni sadržaj”.









“Nema šanse da ću ovo gledati!!! Ionako nam je dosta stresa u životu, želim nakon radnog dana pogledati nešto što će me opustiti, a ne naživcirati”, “Samo jednom bi to napravio drugi put mu ne bi palo na pamet”, “Strog je jer su takva pravila tog showa. Sve je to samo show. Imali smo ga prilike gledati i u 321 kuhaj i u MC i tamo nije bio tako strog jer su drugačija pravila. Kakav je u stvarnosti znaju samo oni koji rade s njim”, dio je komentara gledatelja.