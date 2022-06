RTL DOBIVA JAKO POJAČANJE! Mlada politička novinarka pozdravila se s N1 televizijom

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Ana Mlinarić, jedna od najcjenjenijih mladih novinarki i reporterki u Hrvatskoj, novo je jako pojačanje već dobro uhodanog tima središnje informativne emisije RTL Danas.

Iza Ane Mlinarić novinarska je karijera duga više od deset godina. Ova hvaljena reporterka svoj je profesionalni put započela na Al Jazeeri još kao studentica, ondje je ostala do 2016. godine, nakon toga je radila i na N1, a sad je, ističe, stiglo vrijeme za nove izazove u Informativnom timu RTL-a.

”Ovo je drugačiji koncept nego što sam dosad imala prilike raditi. Veseli me što ću imati više vremena posvetiti se jednoj temi. Gotovo sve kolege već znam s terena, tako da se s te ljudske strane jako veselim radu u ovoj redakciji. Urednička ekipa je također sjajna. Radujem se zajedničkoj suradnji”, ističe Ana koja će pokrivati uglavnom političke teme, domaću i vanjsku politiku koja je, kako kaže, privatno i najviše zanima.





”Volim velike svjetske priče. Jedan od razloga zašto se bavim novinarstvom i što volim u ovom poslu je to da bitne svjetske događaje doslovno možeš promatrati iz prvog reda. Mislim da je rat u Ukrajini definitivno tema, priča i teren koji mi je nekako najviše prirastao srcu, iako je dosta težak i izazovan, ali zapravo je nešto što me se najviše dosad dojmilo, i profesionalno i privatno. Istaknula bih još i priču o španjolskoj ustavnoj krizi iz 2014. godine, to je bila prva jača vanjskopolitička tema koju sam radila. Uz to, drago mi je izvještavanje iz 2020. godine o mirovinskoj reformi protiv Macrona, kada smo se nekoliko puta tijekom naših javljanja našli u suzavcu”, prisjeća se.

Iza ove 34-godišnje Zagrepčanke mnoge su važne priče te brojna javljanja i reportaže tijekom kojih je svojom smirenošću, objektivnošću i profesionalizmom oduševila javnost. Među njima posebno se može istaknuti javljanje iz Banije nakon snažnog potresa 29. prosinca 2020. koji ju je ondje zatekao na terenu, ali i već spomenuto izvještavanje iz Ukrajine prije same eskalacije sukoba u veljači ove godine, koje je pratila i višednevna evakuacija iz te zemlje nakon početka ruske invazije, zajedno s ekipama RTL-a i Nove TV.

Osim toga, Ana je bila i prva reporterka koja je izvještavala o napadu na Banske dvore ispred kojih je stigla samo desetak minuta nakon pucnjave, a za svoje je javljanje uživo s mjesta događaja nagrađena prestižnom nagradom HND-a Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo 2020. godine.

”Nemaš drugi izbor u tim situacijama. Ne možeš ostaviti mikrofon i reći da ne možeš, to nije opcija. To su trenuci kad je novinarstvo važno, kad je izuzetno bitno prenijeti ljudima što se događa, dati im neke prve osnovne informacije, reći im kako da se ponašaju, na neki način ih i smiriti. Mislim da je jako važno u takvim situacijama da novinari ne stvaraju paniku već hladne glave i činjenično kažu što se događa”, dodaje Ana Mlinarić, čije priče gledatelji mogu pratiti u središnjoj informativnoj emisiji RTL Danas svaki dan u 18:30 sati.