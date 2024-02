Romano Bolković otkrio kako mu se Tuđman hvalio ženama: ‘Nije bio onakav kakav se mislilo’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Jedan od najuspješnijih hrvatskih voditelja Romano Bolković gostovao je u Podcast Inkubatoru gdje je ispričao cijeli niz anegdota iz svoje bogate karijere. Među brojnim anegdotama, dotaknuo se i jedne s pokojnim predsjednikom Franjom Tuđmanom.

Kako je otkrio, bilo je to u srpnju 1992. godine. Tuđman je odlučio dati intervju Romanu Bolkoviću na OTV-u, umjesto da ode na HRT. Intervju je bio svojevrsni presedan, jer se pokojni predsjednik izložio pitanjima gledatelja, a zbog jednog se pomalo narogušio na voditelja.

Bolković je pojasnio kako se Tuđman i on nisu nikada prije tog intervjua našli uživo, a i da baš nije ni sam očekivao da će mu dati intervju, no ono najzanimljivije dogodilo se tek nakon razgovora pred kamerama.

Pošalice o damama pokojnog predsjednika Tuđmana

“Ja sam mislio ako sad pokažem i najmanji znak slabosti u tom smislu da njega ne tretiram kao ime, da će mi svi prigovoriti i zato sam odmah išao na jednu staru strategiju prva će pitanja biti u glavu, a poslije možemo o Bogu i svijetu”, prisjetio se Bolković, a onda je otkrio što je zasmetalo prvom hrvatskom predsjedniku.

Naime, Bolković je za njega pripremio, uz sve ostale, dva ključna pitanja – kako je kupio kuću i od kuda mu predsjednički avion. Tuđman je na pitanje o kući odgovorio kako je prodao knjige, no isto pitanje postavio mu je netko od gledatelja. Bolković je pokušao objasniti tadašnjem predsjedniku, koji je ‘pošizio’, da je on pokušao ‘ispucati’ to pitanje, no Tuđman mu je odbrusio: “Niste Vi ništa pokušali!”

Nakon intervjua, Bolković se s Tuđmanom zaputio na piće u današnji Westin. Otkrio je kako je pokojni predsjednik tada uživao u piću, viskiju ili konjaku, ali i da se hvalisao. “Da, da, da…pa ne, pa on je još imao pošalica o damama, kak’ je bilo u životu dama i tak’, nije on bil’, kak’ da velim, krut kak’ ljudi misle”, pojasnio je Bolković.