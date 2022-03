ROKO SE SLOMIO PRED KAMERAMA: Majka mu nedostaje više od svega, otkrio što ga ‘kopa iznutra’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Nakon što je crveni tim poražen u drugom izazovu za plemenski imunitet, njegovi članovi sudjelovat će u izazovu za osobni imunitet, a tko će ovoga puta osvojiti ogrlicu koja štiti od nominacije doznat će se večeras. U prvom tjednu najviše glasova tijekom nominacija prikupili su Niggor i Ivona, ali još uvijek ostaje neizvjesno hoće li crveni tim ponoviti svoju odluku ili će u duel ovoga puta poslati drugog kandidata.

Taktiziranje

Svoje teorije o tome koga će nominirati crveni tim imat će i članovi plavog tima koji su već nominirali Roka kao prvog duelistu. “Ja mislim da će oni ići na šah-mat soluciju jer znaju da smo ozlijeđeni i da nas ima malo. Vrlo lako moguće da će staviti jaču osobu protiv Roka”, zaključit će Kristian koji smatra da će crveni tim taktizirati i tako donijeti odluku kojoj se oni najmanje nadaju.

Iako se ostali članovi plavog tima neće složiti s Kristianovom tezom, on će dodati: “S obzirom na to da je Roko ozlijeđen i da smo to već rekli na glas i da je to već poznato svima nama, vrlo lako moguće da će igrati na kartu da će uzeti ne možda najspremniju, ali jednu od spremnijih osoba u njihovom timu kako bi eliminirali Roka”.

Pritisak od neizvjesnog dvoboja

Dok će članovi plavog tima nagađati kako bi crveni tim mogao postupiti u večerašnjim nominacijama, Roko će se suočiti sa svojim emocijama. Pritisak od neizvjesnog dvoboja koji ga tek čeka i udaljenost od bližnjih koji mu nedostaju učinit će svoje, pa će Roko pred kamerama ogoliti dušu i otkriti što ga muči otkad je show počeo. “Fali mi mama najviše od svega. Ja sam se prije odlaska s njom posvađao i to me kopa iznutra najviše. Kad sam dolazio u Survivor, toliko sam želio promjenu. Jednostavno shvaćam da mogu i siguran sam u sebe ako ostanem ovdje da mogu ići do kraja. Uvijek sam bio nezadovoljan, ali došao sam ovdje i otkrio sam sebe”, kroz suze će priznati Roko kojemu cijelu situaciju dodatno otežava majčina bolest zbog koje se neprestano brine za nju. “Mogu ostati do kraja, ali ne želim ostati do kraja ovdje jer ne mogu da je ne čujem dva tjedna. Imam samo nju uz rođaka i rodicu, a ona je već dvije godine na bolovanju. Treba ići u invalidsku penziju, a ja ne mogu čekati i gledati to odavde”, dodat će Roko koji neće moći zaustaviti suze.

“Njega je samo majka odgojila. Ona je praktički dvije godine nepokretna, fali mu jako i boji se da se njoj nešto ne desi dok je on u Dominikani, on si to ne bi mogao oprostiti”, zaključit će Tomislav, koji će kao i ostatak tima imati razumijevanja za situaciju u kojoj se nalazi Roko. Usprkos svemu, članovi tima nadaju se da će Roko pronaći svoju snagu i odlučno pristupiti večerašnjem dvoboju koji će presuditi tko će napustiti Survivor.