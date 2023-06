‘Rastegni tu sićušnu, malu’ Gledatelje zgrozila scena iz HBO-ove serije: ‘Gadi mi se!’

Druga epizoda kontroverzne HBO-ove serije Idol izazvala je zgražanje gledatelj zbog scene u kojoj se našla kanadska pop zvijezda The Weeknd, pravog imena Abel Tesfaye, koji u seriji glumi vlasnika kluba i vođu kulta Tedrosa.

Riječ je o seriji koja je već prvi prikazivanju prve epizode izazvala brojne kritike, a na IMDb je prati loša ocjena 4.9. Serija obiluje scenama seksa, golotinje, nasilja i konzumacijom droge, no gledatelji, sudeći po komentarima, ni u snu nisu mogli očekivati scenu koja je kod mnogih izazvala bijes.

Riječ je o sceni u kojoj Tedros, potpuno odjeven, naređuje problematičnoj zvijezdi Jocelyn, koju glumi Lily-Rose Depp.

Naime, Jocelyn je potpuno gola s povezom na očima ispunjavala mračne seksualne fantaije Tedrosa koji joj u jednom trenu naređuje: “Je*eno rastegni tu sićušnu, malu pi**u.”

I really need Abel to get dragged for this nasty scene in The Idol pic.twitter.com/WkaHIXOUzk

— chateau bunny ❄️ (@cocainecross) June 12, 2023