PREDSTAVLJENA NAJMLAĐA KANDIDATKINJA: ‘Uvijek sam bila najkrupnija u društvu, jedan dan bi pazila što jedem…’

Nova sezona popularnog showa ‘Život na vagi’ uskoro se vraća na male ekrane, a dosad su predstavljena prva dva kandidata koji će se naći u ovogodišnjoj borbi protiv svojih kilograma. U šestoj sezoni showa u ulozi trenera ponovno će se naći Edo i Maja.

Prvi otkriveni kandidat je 25-godišnji Filip Mrčela koji dolazi iz Splita te radi u turizmu. Filip ima 220 kilograma i on je jedan od dvojice kandidata s najviše kilograma tijekom svih dosadašnjih sezona. Njegova borba s kilogramima počinje od samog rođenja.

Najmlađa kandidatkinja ove godine

Najmlađa kandidatkinja šeste sezone ‘Života na vagi’ 19-godišnja Marija Prgomet. Odrasla je u velikoj obitelji s petero braće i sestara. Divi se svojim roditeljima i navodi kako su joj oni najveća potpora u svemu.

“Roditelji su mi govorili da bih trebala smršavjeti, bodrili me da ja to mogu i najiskrenije, samo sam se odjednom odlučila, popunila prijavnicu i sad sam u ‘Životu na vagi’. Želim skinuti kilograme i pokazati svima da ja to mogu pa da me više nitko ne zeza zbog debljine”, kaže Marija te dodaje kako vjeruje da u showu može daleko dogurati, a raduje se što će u budućnosti moći nositi lijepu odjeću.

“Uvijek sam bila najkrupnija u društvu, a kako sam postajala starija, kilogrami su se počeli sve više nagomilavati”, kaže i dodaje kako se nikad nije bavila nekim sportom te da je probala držati dijetu, ali ni to nije bilo dobro.

“Jedan bih dan pazila što jedem pa bih onda sutradan rekla kako ću pojesti samo još ovo i potom da ću početi s dijetom od ponedjeljka”, iskreno kaže i dodaje kako je sad spremna ozbiljno se posvetiti svojim problemima s kilogramima.

“Svi me podržavaju; cijela obitelj, rodbina, prijatelji i kolege s posla. Svi vjeruju kako u showu mogu daleko dogurati i ja isto mislim da mogu”, zaključuje Marija koja se raduje i što će u budućnosti moći nositi lijepu odjeću.