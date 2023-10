Prateći vokal Željka Bebeka nije oduševio Tončija: ‘Radi ravnoteže u svemiru – ne’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Nova audicijska epizoda showa “Superstar” na pozornicu je dovela i mladu Saru Spinčić iz Zagreba koja pjeva prateće vokale Željku Bebeku i sinkronizira crtiće.

Ova mlada mama ljubav prema glazbi prenijela je i na svog dvogodišnjeg sina, a uz podršku obitelji pred žirijem je odlučila pjevati Beyonce “If I Were a Boy“. “Ako se kolege slažu, volio bih poslušati i domaću pjesmu”, rekao je Filip nakon prve izvedbe pa je Sara otpjevala i Gibonnijev hit “Ako me nosiš na duši“.

“Prokletstvo pratećeg vokala”

Nažalost, žiriju se njeno pjevanje nije svidjelo dovoljno za prolaz. “Ovdje se radi o prokletstvu pratećeg vokala, svaki teži tome da jednom bude glavni, a nedostaje ta doza sugestivnosti. Kada treba izaći u prvi plan, nastane kratki spoj. Ima elemenata, no pokušavam tvoj vokal smjestiti u neku pjesmu, ne znam koliko to može doprijeti do ljudi”, komentirao je Huljić, koji je i tijekom Sarine izvedbe izrazima lica odavao dojam da mu se ne sviđa ono što čuje.





Severina joj je dala ‘da’, a Tonči je rekao da joj daje ‘ne, radi prirodne ravnoteže u svemiru’. Filip je isto rekao ‘ne’ te je istaknuo da mu ”fali nešto”, a ni Nikino ‘da’ nije bilo dovoljno za prolaz.

“Nisam razočarana konkretno ovom situacijom. Sve je uredu, idemo dalje i to je to”, poručila je Sara na kraju.