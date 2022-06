POBJEDNICI SURVIROVA OSTAVILI DUŠU NA TERENU: ‘Moj se dječji san ostvario. Ne mogu riječima iskazati koliko sam ponosna’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Nakon dugog i zahtjevnog finalnog izazova tijekom kojeg su kandidati trčali, skakali, vrtjeli se, gubili ravnotežu, spoticali se, ustajali i ostavili dušu na terenu, ‘Survivor’ je dobio dva pobjednika, a novčana nagrada i pobjednički pehar otišli su u ruke Nevene Blanuše iz plavog tima te Stefana Nevistića iz crvenog tima! U velikoj završnici showa gledatelji su imali prilike vidjeti neizvjesni natjecateljski spektakl s kojim je završila nezaboravna avantura koja je trajala gotovo tri mjeseca, a pobjednicima su u finalnom izazovu parirali kandidati Goran i Milica koji su, unatoč tome što im je pobjeda za dlaku izmakla, apsolutno opravdali svoje mjesto u finalu.

Samo su finese u izazovu bile presudne za pobjedu, a finalisti su bodreći jedni druge u trenucima krize pokazali da, unatoč tome što su se svi utrkivali za pobjedu, nisu izgubili prave vrijednosti kao što su plemenit i sportski duh. Nevenu je posebno oduševio Goran koji ju je u trenutku slabosti prije posljednje i odlučujuće runde motivirao da upre iz sve snage i ne posustane pod pritiskom. Nevena ne samo da mu je bila dostojan protivnik, već je u prvom dijelu izazova ostvarila značajnu prednost koju je kasnije Goran uspio otopiti, pa je napetost rasla kako su se runde bližile kraju.

U samoj završnici Nevena je uspjela napraviti čudo te pobijediti Gorana koji se za vrijeme showa etablirao kao jedan od kandidata s najboljom statistikom pobjeda u izazovima, zbog čega su ga mnogi bivši kandidati navodili kao jednog od favorita za pobjedu. „Nisam svjesna ničega i iskreno je možda tako najbolje jer bi vjerojatno ovdje sjedila i plakala do jutra. Moj se dječji san ostvario i to baš na ovom košu kojeg toliko ne volim“, poručila je Nevena koja je upravo na posljednjem dijelu poligona koji je uključivao gađanje koša postigla zavidan uspjeh. „I dalje ne vjerujem da je ta zadnja lopta ušla, nestvarno mi je jer sam Gorana vidjela na ovom mjestu i kad sam se probudila bila sam pomirena s činjenicom da će me ovaj čovjek danas pojesti. Ne mogu riječima iskazati koliko sam ponosna i na njega i na sebe, a pogotovo na njega jer je prva igra završila kako je završila i on je svejedno skupio hrabrost, snagu i koncentraciju kao što uvijek radi, i kad je bilo najteže on je bio taj koji je uvijek izvukao najbolje i uvijek davao najviše te pokazao u toj drugoj igri da je sve moguće, samo treba vjerovati. U ovoj igri kad je meni bilo najteže, prije tog zadnjeg boda mi je taj čovjek dao snagu da ovo osvojim“, poručila je Nevena kroz suze te dodala da iskreno želi svakoj osobi koja ima i najmanji san da ne odustaje od njega i da uvijek vjeruje u njegovo ostvarenje.





Nestvaran dojam nakon pobjede imao je i Stefan za kojega je posljednji pogođen koš značio pobjedu nad neustrašivom Milicom koja će iz ‘Survivora’ izaći upamćena po brojnim osvojenim poenima u izazovima. „San mi je već bio ostvaren kada sam došao u finale. Rekao sam da je moje finale bilo polufinale od jučer. Pazi što želiš, možda ti se i ostvari – želio sam lavove u finalu, a dobio sam lavicu koja je pružala konstantan otpor, ali i podršku i par rečenica koje sam dobio prije posljednje igre“, poručio je Stefan.

Nakon više od 70 dana koje su kandidati proveli na izoliranom tropskom otoku, Nevena i Stefan izborili su zasluženu pobjedu, a s osvajanjem nagrade u iznosu od 30 tisuća eura koju će podijeliti započinje njihov povratak u suvremeni život od kojeg su bili odvojeni za vrijeme nezaboravne pustolovine zvane ‘Survivor’.