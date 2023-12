Pljušte kritike na Zorana Šprajca: ‘Lik umislio da je humor zvijezda pa se potopio’

Autor: Dnevno.hr

Voditelj i urednik emisije ‘Stanje nacije‘, Zoran Šprajc, našao se na udaru reditovaca zbog svoje emisije i samog nastupa. “RTL-ovo Stanje nacije, fora ili žalosno?” postavio je pitanje reditovac iz Splita uz pojašnjenje: “Znam da Šprajc tamo kroz sarkastičan način ukazuje na probleme i gluposti u državi, ali to mi sve više i više izgleda kao na silu ruganje i samo zabavljanje gledatelja umjesto da se nešto korisno time postiže”, upitao je reditovac i zatražio mišljenje.

Sudeći po komentarima reditovaca, nisu baš oduševljeni “Stanjem nacije”, a krenule su i kritike na račun samog voditelja.

“Daleko je bio bolji u RTL Direkt”

“Ima dobrih fora. Ima i jako loših/usiljenih”, “Mislim da je ta emisija loša kopija ” Tonight with John Oliver”, “Bio je nekad ok i čak smiješan, ali sad mi se čini da je postao karikatura samog sebe. Sve je previše kičasto, nije više to to, usiljeno je previše”, “Mislim da ljudi ne vole gledati i čuti istinu. Šprajc ima sve više materijala za ruganje, ali ljudi radije vole gledati priloge o adventu i nogometu”, “Kakva država takva i emisija, država nam je parodija, cirkus”, “Loša kopija Zorana Kvesića, nizali su se komentari.

Neki su se reditovci prisjetili vremena kad je Šprajc vodio RTL Direkt.

“Daleko je bio bolji u RTL Direkt. Tu gledatelj očekuje relativno ozbiljnu emisiju i njegov sporadični humor se uklapao izvrsno.

“Usiljeni humor, loš sarkazam”

A onda je lik zamislio kako je on nekakva humor zvijezda i potopio se. Žalosno je to na što liči ta emisija. Usiljeni humor, loš sarkazam, teško je uopće opisati u što se pretvorio njegov pokušaj “vrhunskog večernjeg tv humora petkom navečer”.

Da se, recimo, povukao s medijske scene nakon odlaska s Direkta, dobrom dijelu publike bi nedostajali njegovi oštri i duhoviti komentari. Ali, da bi netko uredio “humor” emisiju od pola sata petkom navečer, treba biti daleko veći talent.









Bolje bi mu bilo da je realno razmotrio svoje kapacitete, nego da je pokušao kopirati američki format emisije za koju nema talenta”, smatra jedan reditovac.

“Cringe je lik u 99% slučajeva zbog tema koje su totalno neinteresantne ili izvedene u tom stilu koji nije toliko fora za baš svaku vijest, mora ih napraviti satiričnima i kad to nisu, HRT-ov program je manje cringe”, smatra drugi reditovac.

Inače, rasprava je do sada prikupila gotovo 100 raznih reakcija, no većina u njoj kritizira voditelja i njegovu emisiju.









Podsjetimo, Šprajc je nedavno izazvao kritike gledatelja uvođenjem rubrike u kojoj se pojavila glumica u filmovima za odrasle, Marija Zadravec. Ona je dobila rubriku koja bi trebala služiti za spolni odgoj mladih i onih starijih, no nisu svi gledatelji oduševljeni onime što su do sada vidjeli.