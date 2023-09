Pljušte kritike gledatelja na domaće emisije: ‘Kako ono smeće još nisu ukinuli?’

Jesu li domaće zabavne emisije previše napete ili nedostaju im osobnosti i opuštenosti, zapitao se korisnik Reddita koji je pokrenuo temu o tome što gledatelji misle o domaćim zabavnim emisijama.

Za primjer je uzeo popularni kulinarski show Masterchef, kojeg smatra negledljivim. “I to ne zato što ne volim kuhanje ili emisije o kuhanju nego zato što je cijela stvar snimana i montirana kao da se radi o nekakvoj borbi na život i smrt”, pojasnio je svoje mišljenje i nastavio nabrajati što smatra lošim u emisiji koju je usporedio sa stranim kulinarskim showom, a imao je i kritike na žiri.

“Od izbora kadrova do predramatične glazbe pa onda do stvaranja nekakve isforsirane napetosti kada se čekaju izbori žirija. Isto mi niti izbor žirija nije nešto bajan. Ništa protiv njih i njihovih dostignuća, samo smatram da nemaju niti karizmu niti osobnost koja je pogodna za televiziju. S druge strane mi je emisija u stilu Great British Bake Off-a, odlična jer je čista suprotnost svemu našemu. Voditelji se zaje*avaju, kandidati su kompetitivni, ali se isto vidi da nisu do kraja uštogljeni i sve nekako ima puno veću osobnost. Sve što se snimi kod nas, na bilo kojem programu, kao da im je zakonom zabranjeno da budu opušteni i da se šale”, smatra reditovac.





Njegovo pitanje pokrenulo je veliku raspravu. Neke su emisije gledatelji nahvalili, dok bi druge najradije zabranili, no u većini komentara gledatelji su vrlo oštro kritizirali emisije.

“Ono što gledam su Potjera i Milijunaš“, “HRT ima i najbolje emisije i najbolji program općenito, ove ostale tv kuće nisu im ni do nožnog palca. Sve emisije koje mi se sviđaju su sa HRT-a npr. Nu2 ili Peti dan, Potjera što kažeš itd. Dokumentarce znaju pustit koji su isto super, a ne sjećam se kad su zadnji puta RTL ili Nova puštali neki dokumentarac”, “Jedino što se može gledati su Potjera i Milijunaš, sav ostali dosadni šrot ne gledaju ljudi ispod 65+”,pisali su jedni, između ostalog.

Drugi su nastavili kuditi: “RTL Direkt i Stanje nacije znaju biti zabavni, ali često ne zbog njihovih šala, već zbog toga što mi izvedba tih šala bude cringe”, “Meni je najveća enigma kako ono smeće Volim Hrvatsku s Fodorom još uvijek nisu ukinuli”, “Obožavam emisije s kuhanjem jer i sam volim kuhati ali Masterchef mi je negledljiv. Forsirana napetost i drama mi smetaju, iritantan žiri. Radije pogledam ‘Večeru za 5‘ koja je isto sve gora u zadnje vrijeme.