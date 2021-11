‘PLADANJ KAO OSMJEH PREKRASNE DJEVOJKE S PUNO ZUBI’ Nenad očaran Vukovarkinom večerom, ali ne i Marina

Autor: T. Š.

U utorak navečer u showu ‘Večera za 5 na selu’ domaćica je bila najmlađa ovotjedna natjecateljica Lorena iz Vukovara. Iako je njezina večera bila ugodna i vesela, neki su joj zamjerili kupovne namirnice.

Lorena je goste dočekala nasmijano i vrlo opušteno, što su svi primijetili i pohvalili, a nakon aperitiva stiglo je vrijeme za prvi slijed. Za predjelo domaćica je ponudila pladanj s tradicionalnim slavonskim suhomesnatim proizvodima te zapečenim kruščićima s namazom od sira.

„Predjelo je bilo fantastično, pladanj je bio kao osmjeh prekrasne djevojke s puno zubi. Okus predjela je bio još bolji nego što je izgledao, to je bio prvoklasni kulen!“ pohvalio je Nenad, no nisu svi dijelili njegovo oduševljenje. „Nepovezano, malo preobilno i mislim da se nije jako potrudila, iako je okus bio jako dobar“, komentirao je Igor, a Marini je bio „minus“ to što pladanj s narescima nije složila sama domaćica.

Za glavno jelo Lorena je poslužila meso u umaku od senfa s njokima, inače njezino najdraže jelo, a kupovni njoki prvo su što je Marini zapelo za oko: „Njoki su kupljeni, samo je napravljen umak sa senfom i brašnom.“ No Nenadu je i to jelo bilo vrlo dobro te je zadovoljno prešao na desert.

Lorena je gostima servirala hladni desert u čaši od vanilije i šumskog voća, a Mario je priznao da je bio čak i bolji od njegovog: „Desert je bio kralj ove večere!“ Nakon što su svi pohvalili desert, Lorena im je podijelila poklone te priredila nešto drugačije iznenađenje – gastro kviz!

„Čista desetka! Mislim da je Lorena jedna mlada osoba kojoj treba dati podršku, a dala je sve od sebe na ovoj večeri i večera je bila odlična od predjela do deserta!“ kazao je Nenad, a Igor joj je dao ocjenu osam: „Predjelo preobilno i jednostavno, glavno jelo dobro, ali mislim da ima neke početničke greške.“ Marina joj je također dala osmicu zbog kupljenog predjela i kupljenih njoki, a Mario joj je dao ocjenu sedam: „Predjelo je bilo preglomazno, u glavnom jelu previše senfa, a desert je bio bolji od mog.“ Tako je Lorena zaradila 33 boda te nije uspjela prijeći trenutačno vodećeg Marija.

Hoće li sutra Igor pripremiti bolju večeru – pogledajte u srijedu u 20.15 sati na RTL-u!