Petar zaplakao zbog Vinka Coce: Odjenuo njegovo odijelo, bio mu je kum

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Polufinalna večer ‘Superstara’ bila je izrazito nabijena emocijama, a jedan od najdirljivijih trenutaka dogodio se nakon nastupa simpatičnog Korčulanina Petra Šegedina.

Petar je za polufinale odabrao pjesmu legendarnog Vinka Coce “Da je meni s tobom kroz pasike“, a Antonija ga je dirnula kada mu je rekla da ih je sve podsjetio na njega.





Naime, Vinko je bio Petrov kum, a kako bi mu odao počast, Petar je za polufinale odjenuo njegovo odijelio. “S ponosom ga nosim” rekao je emotivan Petar, koji je od žirija dobio same pohvale.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli SUPERSTAR (@superstarcroatia)

“Ovaj show ne bi bio tako poseban da tebe nemamo u njemu. Imaš tu toplinu i imaš staru dušu. Zna ono što radi”, rekao je Filip.

“Kao da si iznad samog sebe. Toliko mi je to bilo lijepo, toliko to nosiš ponosno. Još ovo što nosiš na sebi. To je ta toplina. Hvala ti što si nam to tako prekrasno donio”, rekla je Nika.









“Baš si me emotivno vratio u Dalmaciju. To ti sjajno radiš, savršeno”, komentirala je Severina.

“Drago mi je da si poslušao moj savjet i vratio se doma”, poručio mu je Tonči.