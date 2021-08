OMILJENI NOVINAR PONOVNO SNIMA: Goran Milić kreće na put, evo što želi otkriti o Hrvatima!

Autor: Dnevno

Poznati novinar Goran Milić s ekipom iz Kombinat produkcije radi na novom serijalu “What’s up Berlin, Paris, London” (Što ima Berlin, Pariz i London?), zbog čega se sprema i posjetiti spomenute europske metropole.

U intervjuu za Večernji, otkrio je djelić onoga što sprema u novom serijalu, te dao naznaku da gledatelji mogu očekivati sjajan serijal.

“Možda griješim, no čini mi se da mi u Hrvatskoj pratimo socijalne, psihološke i druge trendove koje imaju te tri najvažnije države zapadne Europe. Moja generacija je te države doživljavala na jedan način, a sad sam siguran da Pariz, London i Berlin mlađe generacije doživljavaju na drugi način. A i dogodile su se promjene. Nekad je centar umjetnosti bio Pariz, a sad kažu da je Berlin. No to nije dokazano do kraja. Točno da je tako po broju umjetnika i atmosferi, no u Parizu je bilo puno umjetničkih pravaca i umjetnika svjetskog glasa, a danas takve ne znam u Berlinu. Dakle, idemo to vidjeti”, izjavio je Milić i dodao da će istražiti i kakav utjecaj imaju Hrvati u tim prostorima.

Kaže kako danas naši ljudi u te zemlje odlaze iz poslovnih razloga, a otkrio je i da su našli 93-godišnjakinju koja se pojavila u dokumentarcu Branka Lentića “Halo Tijarica” u razdoblju kada su se ljudi iseljavali u Berlin. Tada je prikazana kako telefonira s unučadi u Njemačkoj.

Milić će se osvrnuti i na umjetnost te će razgovarati s kćeri osječkog kipara Oscara Nemona. Posjetit će gigante poput Siemensa i Mercedesa i napraviti priču o tome zašto većina ljudi iz Imotskog vozi upravo tu marku auta.

“Sad su se političke strukture poredale na drukčiji način od onog klasičnog na ljevicu i desnicu. Europa se promijenila, drukčiji su odnosi prema migrantima, Crkvi, avionske karte su jeftinije, ljudi su permanentno u kontaktu preko društvenih mreža… Sve su te stvari promijenile ove tri zemlje, a ljudi u njima drukčije reagiraju. Želim čuti mišljenja poznatih pisaca, filozofa i drugih ljudi. Bilo bi lijepo kada bismo realizirali sve što smo zamislili”, zaključuje popularni novinar.

“What’s up Berlin, Paris, London” gledatelji će imati prilike vidjeti već krajem veljače iduće godine.