OBRAT U BRAKU NA PRVU! JESU LI OVO ZAKUHALI EKSPERTI?! ‘Nisam očekivala da bih se mogla naći s tuđim mužem’

Autor: T. Š.

U ‘Braku na prvu’, sociološkom eksperimentu kojeg gledamo na RTL televiziji, dogodio se nevjerojatan obrat. Naime, Jasmin i Sanela nisu baš kliknuli na prvu, no odnos im se u međuvrmenu poboljšao, ali čini se nedovoljno. Sanela je na zajedničkim večerama s ostalim parovima upoznala drugu osobu koja ju je zaintrigirala više od Jasmina.

“Nisam očekivala da će se ovo dogoditi i da bih se mogla naći s tuđim mužem. Svako jutro me dočeka njegova poruka i svaku večer prije nego što idem spavati…”, kazala je Sanela.

Podsjetimo, Jasmin i Sanela bili su kod Gordane i Bernarda na večeri. No, umjesto da se druži, Sanela je stalno gledala na mobitel te se vidjelo da se sa nekim dopisuje. Kazala je tad da je dobila neočekivanu podršku od jedne osobe te da se nešto dogodilo.

Drugi dan Sanela i Jasmin ugostili su njezina brata Sanela i kumu Mini, a njega je malo mučilo hoće li ga prozvati zbog njegova ponašanja na svadbi, što se i dogodilo.

No Sanela je opet bila ‘u drugom filmu’. Ništa ju nije zanimalo, jer je mislila na drugog: “Jedva čekam da napokon sjednemo bez sto ljudi oko sebe, da nije sve samo na tipkanju, nego kad pogledaš osobu u oči i vidiš da je stvarno iskrena, da misli to što kaže, to je sve.”

Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju novu epizodu kako bi doznali hoće li Sanela otkriti ime osobe koja ju je privukla i što planira poduzeti.