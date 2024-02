Objavljen teaser za novu sezonu Squid Gamea: ‘Imam osjećaj da je trebao samo otići kući kćeri’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Netflix je napravio pomutnju na Instagramu nakon što je objavio dugoočekivani teaser za novu sezonu Squid Gamea. Uz teaser u trajanju od 17 sekundi, koji prikazuje nastavak priče, fanovi serije dobili su priliku vidjeti i kako izgleda set, a u isječku od 17 sekundi.

Kreator serije Hwang Dong-hyuk prethodno je ponudio neke naznake o tome što očekivati od drugog dijela. “Vidio sam mnoge reakcije ljudi na seriju, ali ne želim napraviti drugu sezonu kao odgovor na te reakcije.

Filozofije iz prve sezone prirodno se protežu i na drugu sezonu. Umjesto da pokušam ispuniti očekivanja gledatelja, samo sam razmišljao o posljednjem trenutku kada se Gi-hun okrenuo i odustao od ulaska u zrakoplov te o tome što će sljedeće učiniti”, pojasnio je Dong-hyuk.

Sezona počinje telefonskim pozivom

U teaseru Seong Gi-hun (Igrač 456), kojeg utjelovljuje Lee Jung-jae, telefonski prijeti osobi s druge strane da će je pronaći i razotkriti tko stoji iza smrtonosnih igara. Netflix još nije objavio službeni datum izlaska druge sezone Squid Gamea, ali potvrđeno je da će to biti ove godine.

Fanovi serije već su počeli diskutirati o značenju teasera i što bi mogao značiti. “Imam osjećaj da je trebao samo otići kući kćeri”, komentirao je jedan fan serije, dok je drugi uzbuđeno komentirao najavu nove sezone: ”Ajme Bože, ovo se stvarno događa!”

Inače, krajem godine Netflix je počeo s emitiranje ”Squid Game: The Challange“, reality serije od koje mnogi nisu znali što očekivati. Riječ je o ‘stvarnoj’ inačici zastrašujuće igre, koja je gledateljima garantirala pregršt napetih scena i izazova do granica izdržljivosti, koje su igrače dovodile da se bore do zadnjih atoma snage.









Najveći osvojeni iznos u povijesti reality televizije

U realityju se 456 natjecatelja iz cijelog svijeta suočilo s raznim (nefatalnim) izazovima temeljenim na korejskoj igri iz originalne serije, a najveća atrakcija natjecanja bila je ogromna novčana nagrada od nevjerojatnih 4,56 milijuna dolara, što je najveći iznos ikad ponuđen u povijesti reality televizije.

Prije nekoliko dana objavljeno je kako je pobjednica izazova Mai Whelan primila svoju nagradu od 4,56 milijuna dolara. Inače, snimanje serije nije prošlo bez kontroverzi, a naišla je na najveće kritike u trenutku kada je natjecatelj zatražio medicinsku pomoć tijekom jedne od igara.