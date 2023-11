Neviđeni komentari na posljednju Stankovićevu emisiju: ‘To je Božje čudo’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Aleksandar Stanković iznenadio je brojne gledatelje emisije ”Nedjeljom u 2” u kojoj je ugostio bivše ovisnike, ali i vjernike, magistru socijalnog rada Željku Jakopčević i bivšeg ovisnika o kocki Roberta Tomića.

Iako su njihove životne priče potpuno različite, Stanković je gostima dozvolio da ih ispričaju od početka do kraja, a ono što im je zajedničko je činjenica što su zahvaljujući vjeri pobijedili svoje teške životne borbe, Jakopčević onu protiv ovisnost od droge, a Tomić ovisnosti o kocki.





Duhovna obnova

Vjera, pronalazak Boga, pronalazak unutarnjeg mira, bile su dio tema emisije, što je ugodno iznenadilo gledatelje, a neki smatraju kako su uočili i neke promjene na voditelju.

U komuni sam bila 7 godina, ne drogiram se već 22 godine, a imala sam sreće da su uz mene bili ljudi koji su vjerovali u moj potpuni oporavak. bivša ovisnica Željka Jakopčević —- Motivacija je najteži dio puta. Ja sam imala sreće da imam ljude koji vjeruju u potpuni oporavak, koji vjeruju da je moguće da ja izađem iz ovisnosti, ne da se prebacim na neko sredstvo, nego da dođem do potpunog oporavka.





U komuni sam bila 7 godina, od toga 5 u Španjolskoj i 2 u Hrvatskoj. Prva kćer nam je vraćena, a drugu smo dobili u Španjolskoj. Socijalna radnica koja nam je i oduzela dijete i vratila dijete, nam je bila na vjenčanju. Baš onako nekakva čudesna priča. Ne drogiram se već 22 godine. Objavljuje Nedjeljom u 2 u Nedjelja, 26. studenoga 2023.

“Da ovo gledamo u Nu2 kod Stankovića i Maje Sever, a ne na Laudato, to je već čudo Božje! Bravo i hvala za ovakve životne teme”, “Izuzetno iskreno i poučno. To je to. Prava logoterapija..Bravo ljudi..”, “Bravo gospodinu Stankoviću, vidi se da se gradi duhovna dimenzija”, “Predivna emisija”, “Bravo”, samo su mali dio pohvala i komentara gledatelja.

Emisija je pripremljena povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti, a gledatelji su zaključili kako bi ista uvelike mogla pomoći onima koji vode slične životne bitke.









Za informacije i pomoć vezano uz zaštitu mentalnog zdravlja te zlouporabu psihoaktivnih tvari, prevenciju i liječenje ovisnosti obratite se Službama za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje pri županijskim zavodima za javno zdravstvo.