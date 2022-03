NEOBIČNA ‘VEČERA ZA 5’ Nakon niza kritika, gosti iznenadili ocjenama: ‘Nije bilo soli na stolu, desert bez okusa i mirisa’

Autor: T. Š.

Nova sezona ‘Večera za 5 na selu’ počela je u Požegi, a prvi domaćin bio je profesionalni vozač Mario koji je ostale kandidate dočekao u mjestu Vidovci. U goste su mu došli ekonomistica Anka, umirovljenici Marjan i Drago te komercijalist Davor, a Mario je za njih pripremio jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Tri puta muuu, glavnog jela Roto rok i deserta Crveno u žuto.

Predjelo i glavno jelo dobili su dobre komentare – svima je bilo ukusno iako su neki prigovarali kako su porcije preobilne, a desert se svidio samo Anki i Dragi da bi naposljetku domaćin dobio dobre ocjene – dvije desetke, devetku i sedmicu te osvojio visokih 36 bodova.

Domaćin je dobro raspoložen dočekao goste, a potom ih ponudio rakijama od višnje, oraha, šljiva i žižule. “Baš mi je drago što je bilo nešto nesvakidašnje”, komentirala je Anka istarsku rakiju od žižule. Ubrzo su ušli u kuću i počeli s narescima, zapečenim trokutima sa šunkom i tri vrste sira, što je posebno razveselilo Davora. „Sir obožavam! Čim vidim više vrsta – top. I još je bio i domaći kulen tako da nema promašaja“, rekao je. Dragi i Marjanu nije se svidjelo što je porcija bila preobilna, no na kraju su svi bili zadovoljni predjelom i bilo im je ukusno.

Za glavno jelo Mario je poslužio carsko meso s ražnja i zapečenu cvjetaču uz salatu, a Dragi se toliko svidio izgled jela da ga je prvi kušao. Marjanu je i glavno jelo bilo preobilno, a i nije mu bilo dovoljno začinjeno i slano. „A i vidio sam da nije bilo soli na stolu pa nisam htio ni tražiti“, rekao je te dodao kako se ni salata nije mogla nabosti na vilicu. Davoru je sve bilo odlično, baš kao i Anki, a Drago je zaključio: „Ono što je trebalo bilo je sočno, a drugo reš pečeno – meni fantazija.“

Šnenokle s malinama bile su poslužene za desert, a Marjanu se i to nije svidjelo. „Inače kolače i deserte ne preferiram“, rekao je, a ni Davor nije bio oduševljen: „Nije bilo ni okusa ni mirisa. Pojeo sam maline zato što ih obožavam.“ Dragi nije ništa smetalo: „Kolač je dobar, a ja ih baš ne jedem“, a Anka je zaključila: „Desert je bio dobar, nije presladak, maline obožavam, tako da mi je odgovarao.“

Poslije ukusne večere uslijedilo je iznenađenje – izašli su u dvorište i stigli su Marijevi prijatelji bajkeri! „Volim motore i stvarno su me iznenadili!“ komentirao je Drago. No to nije bilo sve jer su stigli i tamburaši! Nakon zanimljivog iznenađenja došao je red na ocjenjivanje: Davor i Drago dali su desetke zato što im je sve bilo odlično, Anka je dala ocjenu manje zato što je salata bila prerijetka i motala ju je, kako je rekla, upecati vilicom, a najmanje zadovoljan je bio Marjan koji je dao sedmicu uz objašnjenje: „Bilo mi je preobilno i desert mi se nije svidio.“

Sutra kuha Marjan, a hoće li on oduševiti svoje goste i nadmašiti Marija – ne propustite pogledati u novoj epizodi ‘Večere za 5 na selu’ od 20.15 sati na RTL-u!