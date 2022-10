‘NE ZNAM KAKVOG JE TO OKUSA I TEKSTURE’: Od tri namirnice, za jednu je samo čuo, Luka izabrao ribu s kojom nikad nije radio

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Novi dan u MasterChef kuhinji nosi novi izazov, a test kreativnosti koji slijedi za 21 kandidata uvod je u eliminacije. U njemu je najvažnije ne biti među najlošijima, a danas se biraju upravo oni – najlošiji, ali i najbolji tanjuri. Naime, najbolji će, prema procjeni žirija kojeg čine chefovi Stjepan Vukadin, Damir Tomljanović i Melkior Bašić – dobiti jednu prednost, a najlošiji idu u eliminacijski izazov čime im prijeti ispadanje.

Kada su ušli u MasterChef kuhinju, Ivica Višić shvatio je da mu je mjesto za radnom jedinicom zauzeo Nikola Kotur. To je primijetio i Stjepan. ”Upao sam zadnji, a bio sam na prvoj radnoj jedinici”, komentirao je Ivica koji je mjesto prepustio Nikoli i došao do jedinice koja je ostala slobodna.

Težak izbor glavne namirnice

Luka Marin pobjednik je prethodnog izazova i tom si je pobjedom osigurao prednost u novom zadatku. Naime, on je taj koji će ovoga puta imati mogućnost izabrati koja će to od tri ponuđene namirnice biti glavna za kuhanje sljedećeg jela. ”Jako je pametan, igra se i to tako funkcionira”, komentirao je Nikola Luku.





”Osjećam veliki pritisak, jer biram namirnice, ali prvenstveno pritisak zbog sebe”, kazao je prije nego je saznao što mu se nudi za izbor ispod tri zvona.

Ubrzo je otkrio kako se ispod prvog zvona nalazi srdela, ispod drugoga pileća krilca, a ispod trećeg sejtan. ”Nikad nisam radio sa srdelama, jer sam na fakultet otišao u Zagreb, a kasnije i dalje, pa nije bilo prilike ni volje da radim s njom”, rekao je Luka. Za sejtan je, dodaje, samo čuo i ne zna puno o njemu. ”S obzirom na to da ne znam kakvog je to okusa i teksture, to neću uzeti”, rekao je Luka pokazujući na sejtan, nakon čega je Stjepan komentirao kako Luka igra na sigurno.

Nakon što je dobro promislio i zaključio kako žiri neće blagonaklono gledati na to da mu je izbor ziheraški, na kraju je izabrao srdelu iako je to namirnica s kojom će raditi prvi puta.

Kako se Luka snašao u ovom izazovu unatoč prednosti koju je imao izborom namirnica, te koju će još prednost dobiti nad ostalim kandidatima i hoće li ovoga puta ponovno u panici tragati za blenderom, doznajte večeras u MasterChefu.