Najava nove epizode Braka na prvu izazvala bijes gledatelja, Alen naslutio mogući obrat

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Nova vjenčanja i nova uzbuđenja gledamo od ponedjeljka, najavljeno je s uzbuđenjem na Facebook stranici showa Brak na prvu. Bio je to sasvim dovoljan poticaj gledateljima da iskažu bijes, kakav dosad nismo imali prilike vidjeti da se događa zbog nekog showa.

Čini se da su se gledatelji poprilično ‘navukli’ na ovaj show, iako je tek počeo s emitiranjem. Zasigurno je tome pridonio prvi šok u showu, koji se dogodio između Ane i Alena, koji nisu kliknuli na prvu. Naime, ono zbog čega gledatelji negoduju jest to što se show prikazuje ponedjeljkom i utorkom, a sudeći po komentarima, oni bi htjeli gledati nove epizode svaki dan.

“Besmisleno je to što radite, cijepate serijale ili šou; dva dana jedno, tri drugo, čemu to? Zašto ne ostavite da završi jedno, pa krenete sa drugim, ovako ispada ko da u “jednom loncu kuhate dvije vrste jela” i gubimo tako uopće volju za gledanje”, “Hoćete opet pustiti emisiju dva dana, pa nas onda tjedan dana maltretirati s te dvije epizode”, “Cirkus, ima nema, nemam volje”, samo su neki od komentara.

“Morat ćete pratit nove epizode, tek smo se upoznali”

Naime, uskoro će gledatelji imati prilike vidjeti kako se razvija odnos Ane i Alena. Iako nam je Alen u razgovoru dao do znanja da s Anom nije kliknuo na prvu, nije nam ni potvrdio ni demantirao da bi moglo doći do velikog obrata. “Sve ćete vidjeti uskoro”, poručio je intrigantno pjevač te dodao: “Morat ćete pratiti nove epizode showa jer smo se zapravo tek upoznali.”

Lojalnost, kompatibilnost i povjerenje, ključne su karakteristike Alenove idealne partnerice, otkrio nam je. “Kad sam s jednom ženom, ne zanimaju me druge. Želja mi je izgraditi jedan kvalitetan odnos u kojem će biti užitak živjeti. Žene su najljepši dio ovoga svijeta, a kada dođe ona prava, onda kao da se sve nekako posloži na mjesto”, poručio je.









A da je zbog ljubavi spreman izaći iz vlastite komfor zone, jasno je dao do znanja. “Planovi su različiti, ali nekako volim da sve ide kako treba ići iz dana u dan. Svaki put kada planiramo, dogodi nam se život. Treba uživati iz dana u dan i vjerujem da će prave stvari doći u pravo vrijeme”, smatra Vlahović.

U ponedjeljak konačno gledamo kako se razvija odnos Ane i Alena, poručili su iz Braka na prvu, a gledatelji ne sakrivaju uzbuđenje. “Super mi je ovo jedna epizoda godišnje, držite nas baš u neizvjesnosti”, komentirala je ispod objave jedna gledateljica.

Dobar dio gledatelja vjeruje da se između ovog para neće roditi ljubav, a jedna gledateljica je poručila: “Nadam se da će se ova mlada emotivna žena brzo pokupiti iz ovog cirkusa. Nije O.K. da su je stavili u ovako tešku situaciju. I to još s tipom za kojeg su mogli očekivati da se njoj fizički dopada. Nisu fer stručnjaci prema njoj. On zbilja možda treba njenu emotivnu toplinu, ali što to on njoj može pružiti”.