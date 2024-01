Maja Ciglenečki i Mirko Fodor u rano jutro plesali i pjevali uz poznati hit

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Emisiju ‘Dobro jutro, Hrvatska‘ u utorak su voditelji Maja Ciglenečki i Mirko Fodor zapoečli uz glazbu i ples uz goste emisije Scifidelity Orchestra.

‘Za nju’ bila je prva pjesma kojom su započeli glazbeni dio emisije, a posljednja ‘You Can Call Me Al’ kojoj nisu odoljeli voditelji. Ubrzo su se Maja i Mirko priključili te zaplesali i zapjevali, ne skrivajući zadovoljstvo.

Inače, riječ je o bendu koji postoji još od 2011. godine, a svoj su glazbeni put započeli svirkom na ulici te su do sada izdali i dva albuma.

Bend je pojasnio kako im je ideja stvarati glazbu s malo instrumenata, koji su možda na prvu nekima i nespojivi, čime stvaraju nove, zanimljive zvukove.









Nakon dva albuma, bend je najavio kako pripremaju u studiju pripremaju nove ljetne materijale.

Inače, poznato je kako voditelj Mirko Fodor voli glazbu, a osim što voli pjevati, rado i zasvira. Posebno je to za vrijeme blagdana, kada mu dolaze dragi gosti, a otkrio je kako su on i supruga na taj način ispunjavali vrijeme za lockdowna.

“Moja supruga je završila violinu, svira još, prošlog Božića je od Isuseka dobila ukulele i dok je trajala korona, bili smo doma zatvoreni i stalno smo svirali. Onda se Gelo javio pa smo si sličice slali, pa smo snimili prvi spot “Zagrebačkim ulicama” nakon potresa. Tako da smo tada baš dosta svirali i zabavljali se. Sada manje sviram gitaru, jer kada moji dečki dođu, a svi puno bolje sviraju od mene, ja pjevam, više-manje. Kad smo Vesna i ja sami, onda sviramo”, otkrio nam je uoči pretrpošlog Božića voditelj.