‘LIZAO PRSTE, PA BRISAO ČAŠE’ Gledatelji umirali od smijeha: ‘Kad je rekao da bezglutensko tijesto nije uspjelo, pa je dodao obično brašno…’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U blagdanskom specijalu ‘Večere za 5 na selu’ u četvrtak je svoja kulinarska umijeća pokazao najpoznatiji pijanist serijala – Ivan Škreblin!

Kod Ivana je bilo prilično kaotično u kuhinji, na trenutke se činilo da neće uspjeti zgotoviti svoja jela, no ipak je za svoje goste pripremio predjelo naziva predjelo Muževa mazalica, glavno jelo Jedna pura, dva pandura i desert Zvjezdano nebo. Pašteta od guščje jetre čak je dobila i pohvale, purica je svima bila suha i prepečena, mlinci ljuti, a desert nije baš najbolje ispao tako da je Ivan dobio samo 21 bod i sada je na zadnjem mjestu.

Domaćin je na dočeku goste ponudio aperitivima, a oni su komentirali kako je bio nervozniji nego inače. “Nije mi se svidio doček zato što je Ivan lizao prste i onda brisao čaše”, rekla je Bernardica, a Božo je dodao kako je doček bio skroman te da je očekivao puno više.





Za predjelo je Ivan poslužio domaći kruh namazan guščjom paštetom. Božidaru je to prilično loše izgledalo, a Bernardica je dodala: “Ne volim jetrene paštete, pogotovo domaće guščje, ja to ne jedem, tako da mi se nije uopće svidjelo.” Dario je, pak, ljubitelj pašteta i pohvalio je Ivanovu. “Jetra su bila donekle, ali kruh je bio tvrd i prepečen”, dodao je Božidar dok se upravo to Snježani svidjelo.

Puricu s mlincima domaćin je poslužio za glavno jelo, a Dariju se nije svidjela dekoracija tanjura, sve mu je bilo nabacano. “Okus mi je bio dobar”, komentirala je Bernardica i dodala da su joj mlinci ipak bili malo ljuti jer je Ivan stavio i malo ljutih feferona. Dario je bio puno oštriji pa je njegov komentar bio: “Jestivo! Samo to mogu reći” da bi Božo zaključio: “Katastrofično! Puretina je bila jako suha i tvrda, batak je izgorio, nisam ga htio ni probati.” Božidar je dodao kako mu i krumpir nije bio dovoljno kuhan, a Dario je tvrdio kako to jednostavno nije istina te dodao kako je Ivan napravio bolju francusku salatu od Božidara. “Bila je stvarno jako fina”, zaključila je Bernardica.

Muffine i orahnjaču Ivan je poslužio za desert. “Okus savijače još je mogao proći, ali muffin je bio previše suh”, rekla je Snježana, a Dario dodao da je stvarno bio katastrofalan. Bernardici je orahnjača bila fina, Darija je krema iz orahnjače pekla po jeziku i nešto mu nije bilo dobro da bi Božidar zaključio da je desert bio katastrofa.

Ivan je gostima stavio poklone pod bor, a potom im je zasvirao božićne pjesme, što je jako svidjelo svima. Za Ivanovu večeru Bernardica je dala ocjenu šest i rekla: “Od početka je krenulo loše i nije mi se svidjelo”, toliko je dala i Snježana uz objašnjenje da joj jela nisu bila baš po ukusu, ali pohvalila je domaćina zbog dobre muzike. “Dosta toga nije bilo dobro, ali za hrabrost mu dajem šest”, rekao je Dario, a najstroži gost bio je Božidar koji je dao ocjenu tri i rekao: “Ivan me razočarao, očekivao sam puno više od njega.”

Gledatelji su, dakako, dali svoje ocjene. U komentarima navode da ih je epizoda s Ivanom posebno nasmijala, no zamjeraju mu pripremu hrane prstima. Uputili su ponovno kritike Dariju, a bilo je kritika i na račun Božidara.

“Ne sjećam se kad sam u isto vrijeme bio toliko i nasmijan i nervozan, ovaj Ivan je show. E sad druga strana, ovaj Dario…to se rijetko viđa, biti toliko nepristojan pa i neodgojen…po meni je nadmašio i samog Božidara”, “Ajme jesam mu se nasmijao pogotovo s puricom, vjerujem nije mu ni mr. Been ravan”, “Ovaj čovjek nam je toliko uljepšao i nasmijao večer, bravo najbolja i najsmješnija epizoda do sad ovo nam treba”, “Ali kad je rekao da bezglutensko tijesto nije uspjelo, pa je dodao obično brašno i onda je odmah bilo odlično”, “Nisam se ovako nasmijala, ne pamtim”, “Jedva čekam zadnju večeru, ovo napetije od SP-a, čekam Vatrene, odnosno vatru na kraju emisije” , “Najjača epizoda dosad”, “A francusku miješao rukom, lizao prste”, “Ovo ne znaš bi li plakao ili se smijao!” neki su od komentara gledatelja.









Tko će ponijeti titulu najboljeg kuhara i domaćina ovoga tjedna te kako će Božidar reagirati kad vidi da nije pobijedio – ne propustite pogledati sutra od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi ‘Večere za 5 na selu’.