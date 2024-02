Kakav preokret, gledatelji opleli po Ani: ‘Najgore su ove što glume žrtve, bahata i podbada’

Nova epizoda sociološkog eksperimenta Braka na prvu ponovno je u fokus stavila Anu i Alena, par koji nikako ne uspijeva naći zajednički jezik. Alen još uvijek daje do znanja da ne smatra kako su eksperti odabrali pravu ženu za njega, Ana ne odustaje. Teško joj padaju njegove riječi, a sada je sve kulminiralo kada je Alen ponovio zašto se ne vidi s Anom pred drugim parom.

Kada su bili sami, Ana se opet osvrnula na to što je Alen rekao da nije njegov profil žene. “Možda sam isključio sve ostalo zbog izgleda, eto, dogodilo se kako se dogodilo. Žao mi je i Ane, žao mi je i sebe”, rekao je on, a Ana mu je priznala da je mislila odustati, no ostala je da bi shvatila što griješi u vezama.

Šokirala je Alena kada je otkrila kako je čak godinu dana čekala potvrdu veze od bivšeg te dodala: “Moja razina samopouzdanja nije visoka.” Kasnije su bili na večeri s Tinom i Tiagom, a oni su primijetili da par baš i ne djeluje prisno. “Naspram njih, mi smo kao stari bračni par kojem je dosta svega”, komentirala je Ana.

“Ja svoj izgled mogu promijeniti, a ti svoju površnost nikada”

Tinu je zanimalo kako se razvija njihov odnos i Alen je prvo malo okolišao da bi rekao kako nije očekivao takav tip žene pa je iz toga nastala neugodna situacija. Tina je objašnjavala Alenu da nije sve u izgledu te da je prerasla tu fazu u životu, no on je tvrdio da te izgled privuče, a ono iznutra zadržava. “On želi biti iskren. Svi mi možemo biti iskreni, ali kako ti to zapakiraš i kako ti to kažeš osobi pored tebe je druga stvar”, rekla je Tina, a Ana se rasplakala i ustala od stola.

“To je ružno. Tko si ti, otkud ti pravo? Je li on Brad Pitt?” kroz suze je govorila Ana dok ju je Tina tješila, dok je Alen i dalje objašnjavao Tiagu kako fizički Ana nije njegov tip i da ne želi lagati pred kamerama. Kasnije je u objašnjavao kako ga kod Ane nije privukla ni energija. “Ja svoj izgled mogu promijeniti, a ti svoju površnost nikada”, poručila mu je ljutito Ana.









Ipak, za razliku od Tine i Tiaga koji su bili šokirani Alenovim ponašanjem, gledatelje je najnovija epizoda dosta podijelila. Nakon što su prvotno mnogi ‘zauzeli’ Aninu stranu, situacija se ipak promijenila. Uz one koji Alena smatraju ‘površnim’, dio gledatelja smatra kako nije u redu što Ana ne može prihvatiti Alenovo objašnjenje pa su poručili kako je trebala prihvatiti Alenovo objašnjenje i bar se pokušati zabaviti.

“Tražila iskren odgovor – dobila ga”

“Majko mila najgore su ove iskompleksirane žene što glume žrtve da bi bile u centru pažnje. Tražila si iskren odgovor i dobila ga. I sad ga maltretira zato jer joj je fino rekao da nije njegov tip žene na šta ima pravo. Uostalom, ni njena energija mu ne paše kako odmiču emisije cura postaje užasno naporna i antipatična. Stalno forsira neke odgovore, djeluje nervozno i svađalački, sve ostale cure su mi simpatičnije. Tamara je mrak cura. Nek se ugleda na nju”, komentar je gledatelja koji je Anu usporedio s ostalim sudionicama showa.

“Ana bahata i podbada otpočetka samo zato jer je čovjek rekao iskreno mišljenje kad ga je ona pitala. Ni meni se ne bi dalo ništa oko nje. Zašto i bi”, “Ana ispala cendrava do preksutra. Neće te, odradi to damski i kreni dalje”, “Dečko nije primitivac, samo je rekao da nije njegov tip i dobro. Pa ne možeš nekoga natjerat da mu se sviđaš. Ona da ima imalo poštovanja prema sebi ne bi trebala pokazivati da ju je to uvrijedilo. Ma cmolji i brunda bezveze, umjesto da okrene sve na šalu i zabavlja se prijateljski”, kritizirali su gledatelji.









Zbog cijele situacije, gledatelji su se našalili i sa ekspertima koji su ovaj par spojili, a neki su u komentarima na društvenoj mreži otkrili i kako bi oni spojili parove u showu. “Alenu su trebali dati Renatu, a Josipu Anu. Alen bi bio zadovoljan a Josip ne bi imao potrebu pjevati”, našalio se jedan gledatelji, a drugi je dobacio: “Stručnjaci u spajanju, po prvom slova imena T i T , A i A”.