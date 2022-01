JARAK O NAJTEŽEM SNIMANJU U ŽIVOTU: ‘Kamen plače, ne znate se ponašati i ne postoji ništa osim tišine…’

Autor: Š. P.

Najavljujući novi projekt koji će uskoro početi s emitiranjem na RTL-u, reporter Andrija Jarak prisjetio se najmučnijih terena u dugogodišnjoj karijeri. “Popis nije kratak”, rekao je poznati reporter.

“Na vrhu su svakako Kornati, ta najveća poslijeratna nikad razrješena tragedija. Kad ne znate ništa, kamen plače, ne znate se ponašati i ne postoji ništa osim tišine. Tad mi je bilo možda i najteže raditi”, rekao je Jarak.

“Aktualna situacija s Matejem Perišem u glavi mi je aktivirala potragu za Antonijom Bilić. Jako sam se dao tada u to, možda i mrvicu previše, ali baš mi je ljudski bilo stalo do toga. Imam kćeri, to me sve diralo tada i trajalo je dugo. Nažalost, ishod znamo”, dodao je.

Ponekad je, kaže, teško ostati profesionalan jer su emocije naprosto prejake.

“Jest, teško je, ali se mora. Nitko nikome na svijetu ne bi zamjerio emociju i suzu u teškoj situaciji, ali uvijek imam na umu – svi su potreseni, sve drhti i plače, nema mjesta za moje knedle sad kad se očekuje informacija. Poslije ćemo se obračunavati s vlastitim valovima emocija, pred kamerom je vrijeme za informaciju, tračak nade i utjehu ako je moguće”, kaže Jarak.