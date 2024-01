HBO-ova serija na rubu bojkota zbog srpskog glumca, oglasilo se i ministarstvo

Poznata HBO-ova serija “Bijeli lotos” suočava se s mogućim bojkotom jer je u trećoj sezoni angažirala srpskog glumca Miloša Bikovića, ruskog simpatizera, piše News Week. Zbog situacije se u priču uključilo i srpsko ministarstvo vanjskih poslova.

Biković bi u seriji Mikea Whitea trebao utjeloviti lik wellness gurua, no informacija da je potpisao za seriju zasmetala je ukrajinskim dužnosnicima koji putem videa kojeg su podijelili na društvenim mrežama optužuju glumca da podupire ruskog predsjednika Vladimira Putina te rat u Ukrajini.

Glumac je u video označen kao “pobornik genocida” i “inozemni glasnogovornik Kremlja”, a prikazuje kako naizgled podržava rusku okupaciju Krima, akciju koja je prethodila ruskoj invaziji na Ukrajinu 2022. godine.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO’s The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?

📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024