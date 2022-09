‘HALID JE PONOSAN, DUŠA OD ŽENE’ Oduševili publiku, no ne i žiri: ‘To vam nije supertalent’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U subotu je emitirana prva epizoda nove sezone popularnog showa Supertalent u kojoj se predstavilo osam kandidata, a pao je i zlatni gumb kojega su voditelji dodijelili Magic Leonu. No, iako su gotovo svi kandidati prošli dalje, neki se baš i nisu iskazali.

Ruža Žujo predstavila se u Supertalentu pjevanjem i to bez matrice. Već prvim stihovima gospođa Ruža podignula je publiku na noge i svi su joj pružili podršku pljeskom u ritmu, a mnogi su i zapjevali veliki hit Halida Bešlića. Unatoč tome Davor Bilman dao je X, a Martina Tomčić objasnila je: “Nije bilo toliko strašno da bi se trebao dobiti X, ali zato tu postoji emisija da budemo različitih stavova. Vi imate tako jedan lijep glasić, draga ste ženica, intonativno to nije bilo loše doista, ali to vam nije supertalent, moramo biti realni i reći nije to baš za ovu pozornicu”, kazala je Martina koja je gospođi Ruži poručila da joj je drago što je došla na Supertalent.

Ipak, iako žiri nije oduševila, gospođa Ruža oduševila je gledatelje pred malim ekranima. “Pa dobro pjevanje nije nešto ali vidi se da je duša od žene”, “Halid je ponosan”, neki su od komentara ispod videa njene izvedbe.





Još jedan sudionik nije impresionirao žiri, a to je Mladen Bubić koji je izveo mađioničarske trikove.

Mladenov otac bio je mađioničar i to ga je potaknulo da se počne baviti trikovima i nastavi očevim stopama. Uz posao taksista tek je prije par godina odlučio obnoviti tu obiteljsku tradiciju. “Odlučio sam se prijaviti u Supertalent jer mislim da će to biti jedan veliki impuls u mojoj budućoj karijeri”, istaknuo je Mladen Bubić.

Uložio je dosta truda, no žiri mu je ipak poručio da treba još poraditi na brzini, spretnosti i vještinama. “Pa daj ljudi moji”, u jednom je trenutku pomalo razočarano komentirala Martina dok je Mladen izvodio svoju točku.

Veselom Mladenu riječi žirija nisu pokvarile raspoloženje te je otišao bez razočarenja: “Glavu gore, život ide dalje!”

Kada su u pitanju gledatelji pred malim ekranima, neki smatraju da trikove koje je Mladen izveo nije tako lako izvesti, a ispod videa njegove izvedbe našli su se neočekivani komentari. “Vratite nam Janka”, “Ne mogu vjerovati da Janka nema”, pisali su gledatelji kojima nedostaje stari član žirija Janko Popović Volarić koji zbog poslovnih obveza nije uspio uskladiti i sudjelovanje u žiriju u Supertalenta.