Gledatelji Supertalenta bijesni na Fabijana: ‘Ovu spodobu treba zabranit’

Posljednja audicijska emisija showa Supertalent počela je vrlo emotivno za natjecatelje, žiri, publiku, ali i gledatelje pred malim ekranima. Najprije je sve duboko ganuo nastup Mate Horvata, no nakon njega uslijedio je nastup Nepalca Yogmani Kaflea, kojeg će gledatelji pamtiti po reakciji glumca, člana žirija Fabijana Medvešeka.

Naime, čim je Yogmani stupio na pozornicu Fabijan je prepoznao kako je riječ o natjecateljicu koji je ranije u istom showu predstavio svoj pjevački talent. Fabijan ga je zamolio da ih podsjeti na svoj prošli nastup, no Yogmani im je odlučio predstaviti vlastitu pjesmu, koju je opisao hrvatsko-nepalskim miksom.





“Kaj se tebi dešava?”

Martina je upitala kako se zove sudionik showa, a kada se ponovno predstavio, Fabijan se počeo šaliti na račun njegovog imena i ‘umirati od smijeha’.

Maja je najprije Martinu iznenađeno pitala što se događa njihovom kolegi, a onda se obratila i Fabijanu: “Kaj se tebi dešava? pitala ga je Maja no Fabijan se nastavio smijati.

Yogmani je prošli put u Supertalentu pjevao, a ove je godine došao s beatboxom

Yogmani je prošli put u Supertalentu pjevao, a ove je godine došao s beatboxom: “Moram reći da je beatbox bio bolji nego kad ste pjevali”, primijetio je Davor. “Definitivno bismo vas voljeli vidjeti iduće godine s nekim novim talentom.”, rekla je Maja. Martina se ne slaže s tim: “Nemate ono nešto što bismo zvali supertalentom”, zaključila je. U konačnici, Yogmani nije prošao dalje, no na društvenoj mreži gledatelji su sasuli ‘drvlje i kamenje’ po Fabijanu.









“Ceri se kao da je na nekim drogama”

“Ajme ovaj žiri je očajan, posebno ovaj Fabijan. Ceri se ko da je na nekim drogama. Čovjeku se rugati imenu? Jbt, ko da nikad nisu iz sela izašli pa se čude stranim imenima. Zamisli dođeš u stranu zemlju i neko ti se ruga kako se zoveš… Bolest”, “Ovog Fabijana (iako ne znam tko je spodoba) treba zakonom zabranit”, neke su od kritika na poznatog glumca i njegovu reakcije na ime natjecatelja iz Nepala.

Nažalost, Fabijanova reakcija na Yogmanija zasjenila je lijepo djelo koje je žiri učinio prije njegovog nastupa.

Lijepa poruka

Naime, prije njega nastupio je Zagrepčanin Mato Horvat, koji Supertalent prati još od malih nogu. Svojim audicijskim nastupom ostvario je svoj san i nastupio pred četveročlanim žirijem koji mu je u konačnici dao četiri ‘da’.

”Supertalent pratim od svoje 9. godine, u publici sam čak bio i prošle godine i to na samom finalu, i fenomenalno je. Zineš od šoka, i to je to, zato volim Supertalent. Kad sam saznao da ću sudjelovati na Supertalentu, imao sam taj neki izljev emocija, čak sam i zaplakao. Ostvarenje mog najvećeg sna. Bolujem od cerebralne paralize, ali me ne sprječava u onome što ja želim. Neki su me nažalost u tome i sputavali, ali ja se nisam dao, nikako, i da sam se dao ja danas ne bi bio ovdje. Najteže mi je bilo kad sam izašao iz ormara, priznao svoju seksualnu orijentaciju, nisam znao kako će to ljudi prihvatiti, ja sam zaista prihvatio sam sebe. Shvatio sam da budem svoj, da se ne mijenjam zbog ljudi samo da bih se drugima svidio, uživam u životu jer život je jako kratak”, rekao je Mato tijekom predstavljanja, prije nego što je stao na pozornicu.

Mato Horvat | Supertalent 2023 | audicije





Superfan Mato! 😍 Nakon dugo godina staža u publici napokon je prešao na pozornicu! 🤩🎶 Cijeli nastup pogledajte na –> bit.ly/MatoHorvatSupertalent2023 Objavljuje SUPERTALENT u Nedjelja, 19. studenoga 2023.

”Ti si nam puno toga pokazao i dao si nam dosta razloga za sreću”, primijetio je Davor. ”Mislim da s time što si već došao ovdje, da si ti s time već pobijedio”, rekao je Fabijan. ”Ja ću tebi reći da si ti za mene Supertalent, jer si jedina osoba kao ja, koja sam odgledala sve emisije Supertalenta, i kao takav za mene si već supertalent, predivan si”, poručila je Maja Mati.

”Osobe koje cijeli život provode u poziciji u kojoj ti jesi s obzirom na invalidska kolica, imaju drugačije razvijen abdomen, i činjenica da je Mate fraze koje je pjevao, pjevao na jedan dah, ne da ide u prilog da se on jako puno pripremao za to, nego da zapravo ti po svojoj vokaciji jesi pjevač”, primijetila je Martina.

”Ovo je najdivnija stvar koju smo mogli čovjeku učiniti, ovakvu sreću. Tak mi se ni muž nije veselio kad me ženio. Sad ću ga nazvati, rastavit ću se”, zaključila je u svom stilu Maja poslije Matinog nastupa, a njihovu reakciju pohvalili su i gledatelji.

“Napokon da su napravili dobro djelo, kak’ je sretan koja sreća”, “Predivan si, bravo”, “Ovo nije ni blizu nezasluženog prolaza kakvih smo viđali, ovo glasanje je bilo za njega, njegovu hrabrost i za sve osobe sa invaliditetom i ovo je lijepa poruka koju on šalje i nama koji možemo hodati, radi ono što voliš i briga te za mišljenje drugih…”, samo su neki od pozitivnih komentara gledatelja.