(FOTO) Šprajc otkrio detalje nove emisije, pratitelji nisu oduševljeni: ‘Ma beži, bre, Zoki može te biti stid!’

Autor: T. Š.

Zoran Šprajc nedavno se oprostio od emisije ‘RTL Direkt’ koju je uređivao i vodio, no odmah je najavio da se s malih ekrana ne povlači. Iako je kaže s RTL Direktom postigao sve što se u televizijskoj karijeri može postići, najavio je da će ova godina za njega profesionalno biti posebno izazovna, možda i nnajizazovnija dosad. Ipak, o detalji novog projekta nije davao puno informacija.

“Došao je red na novi programski projekt koji bi kao svojedobno i RTL Direkt trebao biti nešto potpuno drugačije u našem Informativnom medijskom prostoru. Riječ je o projektu koji će biti prilagođen mome uvrnutom pogledu na ljude i aktualne događaje, ali mnogo zahtjevnijem nego što je to Direkt. Izuzetno me veseli, ali me istodobno i prilično plaši jer je teren nepoznat i vjerojatno prepun mina, ali vrijeme je da se krene dalje i da se pomakne još jedna granica. Uostalom, ja sam od onih koji će radije poginuti u jurišu nego uvenuti u sigurnom zaklonu”, ispričao je u intervju za RTL.

Sad je pak svojim pratiteljima otkrio djelić projekta. “Bok ljudi, ovako bi trebao izgledati vizual nove emisije, kako vam se sviđa ova zelenkasta nijansa?”, upitao je uz objavu zanimljivog vizuala, no pratiteljima se baš, ako je suditi po dosadašnjim komentarima, isti nije svidio.

“Puno je različitih znakova tako da se ne može odmah raspoznati šta ste u stvari sa tim htjeli reći. Ili možda ja nisam dobro upućena”, “Još samo fali Marie Curie”, “Lijepo, bolnički, kao zapis na monitoru ili EKG-u”, “Zakukuljeno, zamumuljeno”, “Malo radioaktivna ali na situaciju ok”, “Boja je u redu, moderna, opuštajuća zelena, samo što bih ove flasterčiće u obliku X zamijenila nečim drugim na istom mjestu. I jedino što bih još je dodala Vama boju, prirodnu do sephie. I to je to”, Ako niste platili, dobro je”, “Izgleda kao sa Fiverra za 10 eura, i to te još zavaljo”,”Utopio si se u pozadinu ovako bezbojan, stavi zlatni filter preko face”, “Kao da je Siemens glavni sponzor”, , nizali su se komentari, no bilo je i nešto oštrijih i pomalo neumjesnih komentara:

“Ma beži, bre, Zoki rat svugdje – a ti se šminkaš – može te biti stid!!!, “Ak budeš istinu pričal za promjenu onda super”, “Pa gdje sam ja propustio trenutak kad si postao državni medijski aparatić? Sad samo gledam dokle obraz možeš prljati režimskim direktivama”, poručili su neki pratitelji.

Ono što je ipak gledatelje zanimalo puno više od samog vizuala je kad će započeti najavljeni projekt. “Daj nešto konkretnije, kad kreće novi projekt?”, “Čekamo vas!!”, “Kada počinje nova emisija i u koliko sati”; pitaju se pratitelji.