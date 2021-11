(FOTO) Predstavljeni kandidati ličkog tjedna ‘Večere za 5 na selu’! Imate li već svog favorita?

Autor: T. Š.

Ne znamo može li itko nadmašiti dubrovačku ekipu, ali nadamo se da nas i idući tjedan očekuje sjajan tjedan RTL-ove ‘Večere za 5 na selu’. Što se tiče domaćina, djeluje nam obećavajuće, ipak je riječ o našoj Lici!

Janjetina, pole od krumpira, sir škripavac, lički lonac i kiselo zelje sa sušenim mesom samo su neke od delicija ovoga kraja, a pet novih kandidata možda će pripremati neke od ovih jela, a možda iznenade i nekim novim okusima! Evo kako ih je RTL predstavio:

SONJA LEKA (55)

Sonja Leka ima 55 godina, dolazi iz Ličkog Petrova Sela, završila je tečajeve za tkalju i turističkog vodiča, a može se pohvaliti i da svira klavir te je završila tečaj kineskog jezika! Radi u pansionu, a kaže da joj je životni moto – blago onome tko rano poludi, cijeli mu život u veselju prođe! U ‘Večeru za 5 na selu’ prijavila se zato što voli pokazivati ljepote svoga maloga mjesta. Slobodno vrijeme najradije provodi sa svoja dva velika psa, predsjednica je Udruge građana Tara, koja se bavi očuvanjem tradicije, ali na nešto drukčiji način; žene iz Ličkog Petrova Sela, osim poznatih coklji, pletu tradicionalne nakurnjake! Preferira tradicionalnu kuhinju, po novom uči pripremati i kineska jela, priznaje da je veliki gurman i obožava jesti, no ne voli kuhati jer se nešto što se priprema dva sata pojede u dvadeset minuta i ostaje samo čišćenje.

TOMISLAV DRAŽENOVIĆ (37)

Iz mjesta Rudanovac dolazi 37-godišnji Tomislav Draženović, koji je ekonomist po struci, ali radi kao domaćin u kući za iznajmljivanje. Za sebe kaže da je pravi veseljak, komunikativan i veseo, a u ‘Večeru za 5 na selu’ prijavio se ponajprije zbog zabave i dobrog provoda, a otkriva kako pri ocjenjivanju neće biti strog, nego će mu najvažnija biti opuštenost i gostoprimstvo drugih kandidata. Kaže da baš nema puno slobodnog vremena, a kad ga ima, najradije ga provodi s obitelji. Ipak, voli otići u šumu i rado fotografira. Voli sve jesti, kaže da je stručnjak za pripremu mesa, no kad je o slasticama riječ – tu uskače njegova supruga! Nema problem isprobavati nove kuhinje, a svojom najvećom manom prilikom pripreme jela smatra to što prebrzo sve skuha pa se sve ohladi dok gosti dođu.

MARINKO VUKOBRATOVIĆ (32)

Marinko Vukobratović ima 32 godine, po zanimanju je poljoprivrednik i živi u malom ličkom selu Grabušić, gdje se doselio iz Zagreba. Radio je kao turistički vodič na Malti i u Zagrebu, a sada vodi svoj OPG, koji želi promovirati u ‘Večeri za 5 na selu’. Za sebe kaže da je perfekcionist, hrabar i željan izazova, a priznaje da gotovo uopće nema slobodnog vremena otkako se preselio na selo i odlučio za prirodni način života. Posvećen je obitelji, selu i poljoprivredi, prirodi te je veliki zaljubljenik u avanturizam, životinje i vrt. Ostalim kandidatima jedva čeka poslužiti neke od vlastitih proizvoda. Iako bi se volio dokazati kao vrsni kuhar i dobar domaćin, pobjeda mu nije toliko važna i pri ocjenjivanju neće biti strog – atmosfera, trud i kreativnost domaćina bit će mu na prvome mjestu te će se upravo to potruditi i sam pokazati gledateljima i kandidatima.









BOŽANA DUBAJIĆ DRAŽENOVIĆ (35)

Odgojiteljica Božana Dubajić Draženović ima 35 godina, dolazi iz mjesta Rudanovac i baš poput njezina supruga Tomislava Draženovića, koji također kuha ovaj tjedan, u ‘Večeru za 5 na selu’ prijavila se ponajprije zbog zabave i druženja s ljudima iz njezina kraja. Naravno, i da dozna tko je bolji kuhar u njihovoj obitelji. Za sebe kaže da je komunikativna, simpatična i društvena osoba, a u slobodno vrijeme voli šetnju, glazbu i putovanja. Preferira tradicionalnu kuhinju, njezini bližnji hvale sve što pripremi, a svojom najvećom manom prilikom pripreme jela smatra to što začina uvijek stavi ili premalo ili previše. Priznaje kako joj pobjeda nije toliko bitna, a u emisiji najviše ne voli licemjerje i kalkuliranje ostalih kandidata.

DIJANA MLINARIĆ DAIĆ (47)

Dijana Mlinarić Daić iz Plitvičkih jezera po struci je recepcionerka, ali nije nikada radila u struci. Bavila se slastičarstvom i imala pekaru, ali sada se bavi turizmom i najmom apartmana na Plitvicama te je slikarica. Ta 47-godišnjakinja uistinu je zanimljiva i svestrana žena zato što je i članica kuglačke momčadi te sutkinja, savršena domaćica i ima prekrasan veliki dom usred šume te je ljubiteljica cvijeća i vrtlarenja. Obožava učiti i isprobavati nove stvari, voli putovati i nastupati pred kamerama, primjerice, gostovala je u emisiji ‘Mijenjam ženu’, tako da je i to jedan od razloga njezine prijave u ‘Večeru za 5 na selu’. Uz to, voli upoznavati nove ljude i družiti se, želi u najboljem svjetlu prikazati svoj lički kraj i svoje slike na temu zavičaja i Plitvičkih jezera. Do sada je u njezinu životu sve bilo podređeno djeci pa je najviše kuhala klasičnu ličku kuhinju i meso svaki dan, iako je sama zapravo ljubiteljica povrća i zdrave prehrane.