FARMA: Pobjednik dvoboja je Roberto; Farmu napustio Frane

Autor: Dnevno.hr

Došao je kraj drugog farmerskog tjedna, a samim time i vrijeme za dvoboj. Prije samog dvoboja, Drele je opomenuo farmere da će farmeri za verbalno ili fizičko nasilje morati snositi sankcije. Mia je upitala farmere kako će izgledat suživot s Franom ako pobijedi u dvoboju. „Nismo razmišljali o tome i ne želimo.“, odgovorila je Edita na što je Anica dodala: „Definitivno teška osoba i definitivno nije timski igrač.“.

Roberto se odlučio na dvoboj izdržljivosti na cijevi i time izborio pobjedu nad Franom. Cilj dvoboja bio je što duže visiti na cijevi, a da se pritom objema nogama i rukama drže na cijevi. Dok su se Frane i Roberto držali na cijevi, Ozren je Frani dobacio: „Ajde Frane pusti se.“. Pobjedom u dvoboju, Roberto si je osigurao ostanak na farmi, ali i imunitet idućih sedam dana. „Došao je kraj za mene. Bilo mi je drago biti s vama i nastavite i dalje. To je to!“ poručio je Frane farmerima te za idućeg gazdu postavio Jasmina. „Kao gubitnik ne osjećam se uopće loše, to je za mene igra, čestotam mu na pobjedi i to je to.“, izjavio je Frane te napustio Farmu.

Drele je obavijestio farmere da im idućeg tjedna na farmu stižu ovce. Praznu škrinjicu farmeri su napunili dukatima koje su zaradili zahvaljujući mlinu te sada imaju 24 dukata u njoj, dok se na štednoj knjižici još uvijek nalazi 150 dukata. Srećko je zadovoljan kako je protekao tjedan njegovog gazdovanja te je od svih farmera dobio palac gore.

Farmeri su Roberta dopratili u kuću pjevajući. Ubrzo su stigli i svirači uz koje su se svi farmeri nakon napornog tjedna i opustili. Hoće li se Jasmin pokazati kao dobar gazda farme, ostaje nam za vidjeti.