Eminem iz Bijeljine do suza ganuo Severinu: ‘Ne zna pjevati, a prošao je dalje’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Kraj najnovije epizode showa ‘Superstar‘ završio je nastupom 25-godišnjeg Gorana Tomića iz Bijeljine. Severinu su na početku zanimale njegove tetovaže, a mladić je otkrio kako su povezane s Eminemom, njegovim idolom.

“Poistovjetio sam se s Eminemom iz čistog razloga što je moje odrastanje bilo jako slično njegovom”, otkrio je Goran koji je utjehu pronašao u glazbi popularnog repera.





Odrastao je s bakom koju je izgubio 2017. kada je preminula od karcinoma. Odlučio je pjevati od Passengera ‘Let Her Go‘. “Ovaj je odličan, odlična boja”, rekao je Tonči Huljić. “Odlična boja, ali ne može ništa kontrolirati”, istaknuo je Filip Miletić, ali i sam je komentirao kako ima lijepu boju glasa.

“Boja je super, ali, što bi Nika rekla, intonacija je malo bila. Možda si se od treme pogubio”, rekla je Severina.

Žiri ga je zamolio da izvede drugu pjesmu, a Goran otpjevao Eimnevov hit “Killshot“.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli SUPERSTAR (@superstarcroatia)









“Ajmo biti jednostavni. Ono što je najvažnije – boja vokala, jako je specifična, možda najspecifičnija do sada, ali kao pjevač si nula. Ja sam vrlo realan. To se odmah digne na pet i deset nakon dva, tri mjeseca vježbanja s nekim tko te zna u to uputiti i zato će biti ‘da’. Ti si prvi ovdje koji ne zna pjevati, a prošao je dalje”, rekao je Tonči te se od srca iskreno i radosno nasmijao.

Gorana su riječi žirija ganule te je bio na rubu suza, što su primijetili i članovi žirija. Filip ga je pozvao po diplomu te mu pružio ruku i riječi podrške, Severinu su silno dirnule njegove suze te ga je odlučila snažno zagrliti, no ni sama nije mogla suzdržati suze.

U konačnici, Goran je dobio tri ‘da’, a Nika mu je odlučila dati ‘ne’.