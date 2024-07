Doktor Natko Beck priznao: ‘Od starijih kolega sam čuo da to nikad ne postane manje’

Autor: T.Š.

Naš najpoznatiji televizijski doktor i influenser dr. Natko Beck gostovao je u emisiji ‘Kod nas doma‘, a Dorijanu Klariću otkrio je na koji se način on rješava stresa, što je naučio od starijih kolega, ali i što ljudi ne znaju, ili možda odbijaju znati, o njegovim kolegama.

Beck je otkrio kako se stresa najčešće rješava šetnjom. “Šetnje su zdrave, dobre i najviše opustim mozak kad šećem”, ustvrdio je Beck, a na pitanje prepoznaju li ga i zaustavljaju ljudi na ulici, otkrio je kako rado popriča sa onima koji ga zaustave, ali da mu nitko ne postavlja pitanja o zdravlju niti dijeli savjete na ulici.

Iako ima puno posla, kaže kako se uvijek trudi naći slobodno vrijeme, koje je onda posvećeno njegovoj obitelji, a ako uspije uloviti nešto vremena ‘samo za sebe’ onda kaže, ”zaglibi” u igricama kad kćeri odu spavati.

“Od liječnika se očekuje da budu nadljudi”

Otkrio je i kako najviše stresa izaziva on sam sebi. “Ja sam izvor svog stresa. Priuštim si poslovne stvari koje su poslovno možda van gabarita, i volim taj, to je onaj ADHD koji te tjera da tražiš još, još, još”, rekao je Beck i priznao kako i sam nosi posao doma. Tvrdi, nemoguće je doći kući i ne misliti na posao, a nekad ga u danu gane toliko životnih priča o kojima onda stalnom razmišlja.

“Od starijih kolega sam čuo da to nikad ne postane manje, nego postane sve više, a onda se naprosto moraš prilagodit da je to tako”, zaključio je dr. Beck.

Upitan postoji li nešto u čemu su liječnici iznenađujuće nazadni, a da to javnost ne zna, otkrio je što mu smeta. “To me malo i živcira jer se od liječnika uvijek očekuje da budu nadljudi, a svi smo mi ljudi, svi smo krvari ispod kože, kak’ se kaže. Tako da među liječnicima ima pušača, ima alkohola, ima pretilosti, to su sve neki mehanizmi kompenzacije stresa”, rekao je dr. Beck i dodao: “Nije čovjek loš pulmogol ako puši, nego samo svoje probleme nije uspio riješiti na drugačiji način.”









Liječnik je na kraju otkrio i vlastite nesavršenosti, koje možda neki od njega, kao liječnika, ne bi očekivali. “Ne stignem se dovoljno dobro brinuti za svoje fizičko stanje, fali mi tjelovježbe dramatično, zato to kompenziram šetanjem koliko mogu, ali mišićnu masu bih trebao raditi jer je ona ključna za dug, zdrav i sretan život. Također, nekad i zbog videoigrica ili neke serije premalo spavam, što isto definitivno ne ulazi u dobro kvalitetno zdravlje”, priznao je dr. Natko Beck.