Djevojke su tek došle, a već rade pomutnju: ‘Čudim se gospodični, ja bih već davno odustala

U showu ‘Ljubav je na selu‘ stiglo je vrijeme da na odredište konačno stignu i kandidatkinje jer na redu su uvijek zabavni brzi spojevi! Dobro raspoloženje dame nisu krile, neke od njih doputovale su čak iz Njemačke, Austrije, ali i Švedske, a konkurencije se ne plaše!

”Ja ne jurim nikoga, mene stalno jure muškarci. Ja sam poduzetnica, imam puno biznisa. Možete me zvati Eva. Dolazim iz svijeta. Kad me Stjepan vidi, zastat će mu srce jer ja sam fenomenalna žena”, predstavila se Mileva (70) iz Splita.

Svoju sreću u showu ponovno će tražiti i povratnice, među kojima su i Samanta Knežević, Gabrijela Juraja, Brankica Kobasić, Bahra Zahirović ili pak Irena Slopšek te apsolutna rekorderka emisije Ines Petrić, kojoj je ovo sedmi put da ”lovi” svog farmera.





Među njima je i Smilja iz prethodne, 15. sezone, koja je priznala kako je došla na poseban poziv farmera Branka. Naime, u epizodi predstavljanja Branko je rekao ga se ona u prošloj sezoni najviše dojmila te da bi, ako bi mu se javila, ”sjeo bi u auto, otišao po nju i doveo je kući”.

”Spremna sam dati šansu Branku, zato sam tu. Od početka je direktan i otvoren, i ja ću onda morati biti takva”, poručila je Smilja.

”Ja sam frizerka po struci… OK, nisam to nikad radila zvanično, ali kad sam vidjela Miju s onom frizurom, mislim da mu treba pomoć, eto, pa sam ja tu došla da pomognem. On je miran, ja divlja, može biti svašta!” rekla je Ksenija iz Osijeka.

Tijekom vožnje do farmera najglasnije su bile Antine kandidatkinje koje su se međusobno počele i prepirati koja će ga prije osvojiti.

”Kako ga voliš kad ga nisi ni vidjela?” čudile su se ostale djevojke Mileni.

”Osjećam ga najviše u mojim silikonima. Osjećam to more i tu ljepotu Dalmacije u tom čovjeku… Osjećam da će se njegova srčana čakra otvoriti prema meni i mom trećem oku. Anti pripadaju zadnje stranice moje knjige”, poetično je priznala Milena koja je zbog svog farmera stigla čak iz Stuttgarta.









A već pri dolasku na destinaciju, dame je očekivao izbor zlatne djevojke, kandidatkinje koja po mišljenju produkcije svojim osobinama najbolje odgovara farmeru za kojeg se prijavila.

Dame je srdačno pozdravila voditeljica Anita Martinović, a prvo se obratila Mijinim kandidatkinjama, koje su priznale da bi na svom farmeru skoro sve mijenjale njegovu dugu bradu. Njegova zlatna djevojka postala je Brankica.

Brankove dame bile su uzbuđene, a nekima je zasmetalo što je svoje simpatije pokazao prema Smilji, koja je proglašena i zlatnom djevojkom.









Antine vatrene dame već su pokazale da će biti velike rivalke, a njegovom zlatnom djevojkom proglašena je Milena.

Radoslavove dame bile su spremne upoznati svog farmera, a među njima se posebno isticala Ines, pohvalivši se da je svi već sigurno dobro znaju.

”Ja sam jedna moderna djevojka koja je spremna za lijep, luksuzan život”, poručila je.

”Zapravo se gospodični Ines čudim što toliko puta bezuspješno dolazi. Ja bih već davno odustala. Ona bi htjela lagodan život, sigurno se njemu nije prijavila zato što je lijep ili pametan”, nije njezinom pojavom nimalo bila impresionirana druga Radoslavova dama Gordana.

Njegova zlatna djevojka postala je Riva, koja to nikako nije očekivala pa nije mogla sakriti svoje oduševljenje.

Ivan među svojim djevojkama ima čak tri povratnice – Gabrijelu, Samantu i Suzanu, a njegovom zlatnom djevojkom proglašena je Gabrijela.

Stjepanove gospođe priznale su kako vjeruju da će uspjeti osvojiti svog farmera, a Ranka je proglašena zlatnom djevojkom.

Dame su zatim dobile priliku malo se srediti jer prvi dojam na brzim spojevima je najvažniji!

A farmer koji je probio led i prvi upoznao svoje dame bio je Mijo: ”Očekivanja… Najbitnije mi je razumijevanje”.

Za oko mu je najviše zapela nasmijana Ksenija, a svoje je dame ispitivao odakle dolaze i kojim se poslom bave, a posebno ga je šokirala Marija.

”Ja sam u security branši”, kazala je, a pohvalila se da vozi motore.

”Nije žena koja bi me privukla za nešto ozbiljnije”, priznao je.

”U startu da ti kažem – ne volim motore”, priznala je pjevačica Ksenija, dok je Mijo smatrao da bi uz njega brzo pobijedila strahove.

”Što da kažem – sve su posebne!” zaključio je farmer.

A kako će se na prvim spojevima snaći ostali i hoće li se razviti kakve ljubavne iskrice na prvi pogled, gledatelji će doznati uskoro.