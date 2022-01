‘DIREKT JE SAD MOJ, BIT ĆE PROMJENA’ Mojmira Pastorčić preuzima popularnu emisiju, otkrila je brojne novosti: ‘Pojačavamo tim!’

Autor: Š. P.

Nakon što je Zoran Šprajc u novom intervjuu potvrdio da više neće voditi popularnu RTL-ovu emisiju “Direkt”, mnogi su se zapitali tko će ga naslijediti ili zamijeniti te kako će večernja emisija izgledati nakon njegova odlaska.

Emisiju u potpunosti preuzima Mojmira Pastorčić koja se sa Šprajcom dosad izmjenjivala u voditeljskoj ulozi.

“Ja preuzimam RTL Direkt. Od ponedjeljka do četvrtka. I to me jako veseli. Radim u toj emisiji od početka i posvetila sam joj puno godina, puno truda da bude bolje, puno razmišljanja, ideja, živciranja i puno rada od jutra do 23 sata. Prvo vrijeme kao novinarka, a onda sam je četiri godine uređivala i svaki dan radila sa Šprajcom”, rekla je Mojmira u novom intervjuu za RTL.hr.

“Imamo puno planova. Osvježit ćemo i izgled i koncept emisije. (…) Direkt je sad moj i naravno da će biti promjena, bit će to Direkt 2.0. Pojačavamo tim, imamo novu producenticu, sto ideja što napraviti, planiramo nove rubrike. Jedna je od promjena da neće više biti Direkta petkom”, istaknula je.

“I zbog toga mi je žao jer imamo dobru gledanost, emisija se baš dobro ulovila, a reakcije ljudi na to što radimo su sjajne. Ali gledatelji ne moraju brinuti. Elemente Petka sada će gledati kroz cijeli tjedan”, dodala je Mojmira.

U intervjuu je progovorila i o stresu kojeg prati priprema dnevne emisije. Jedan od nepredvidivih segmenata su, dakako, i gosti – njihov (ne)dolazak, ali i ono o čemu govore u eteru.

‘Facebook sve manje postaje civilizirano mjesto’

“Kad netko priča dugo, dosadno, predetaljno, okoliša, ne odgovara izravno, nešto petlja, drži monologe, od stoljeća sedmog, preznanstveno, prebirokratski, nerazumljivo, onda si u problemu. Prođe 3 minute, on i dalje odgovara na prvo pitanje. Probaš prekinuti, ali ne ide. Onda mi redatelj u slušalicu kaže: još 2 minute i gotovo, pa si mislim jooooj ništa te nisam ni pitala… To je stres”, ispričala je Mojmira.

Jedna je od onih koji otvoreno i žustro govore o porastu mržnje na društvenim mrežama, ali i društvu općenito.









“Ako netko napiše: Mojmira prebrzo govori, naravno da ću to shvatiti ozbiljno i pokušati promijeniti. Ali problem je što Facebook sve manje postaje civilizirano mjesto gdje se priča o sadržaju ili nekim normalnim stvarima, a sve više bojište na kojem se mrzi, huška, izmišlja, etiketira, difamira, i vrijeđa. Kad netko napiše “Nju treba uspavati” ne znam kako bi točno na mene to trebalo utjecati. Zato to ni ne čitam”, rekla je voditeljica.