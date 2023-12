Britanac Paul Bradbury progovorio hrvatski: Iznenadio prvim rečenicama

Poznati bloger iz Manchestera, Paul Bdradbury, čija videa na YouTubeu gledaju milijuni, gostovao je u emisiji “Kod nas doma“. Govorio je o svojoj ljubavi prema Hrvatskoj u kojoj živi 21 godinu, a na kraju čak i progovorio hrvatski.

Paul je najprije živio u Dalmaciji, a posljednjih godina uživa u životu u Zagrebu. Za sebe je rekao da je jako pozitivna osoba, što je, kaže, čudno u Hrvatskoj. Naime, on tvrdi da Hrvati “prirodno razmišljaju negativno”, odnosno, kako se kaže, da je kod nas čaša uvijek napola prazna ili skroz prazna.

No, sviđa mu se što se u Hrvatskoj osjeća sigurno, a smatra da to ni Hrvati ne cijene dovoljno. “Kažu da je zagrebačka Dubrava jako opasna. Pozivam bilo koga tko to kaže u najopasniji kvart nekoga glavnog grada u EU pa neka se onda javi”, poručio je Paul.









Istaknuo je i kako smatra da Hrvati imaju najbolji stil života u Europi, a nahvalio je i našu domaću hranu, posebno rajčice, koje su, kaže, neusporedive s onima koje je jeo u rodnoj zemlji.









Upitan na kraju kako mu ide učenje hrvatskog jezika, dalo se naslutiti da je Paul jezik dosta učio i kroz razgovor s prijateljima i poznanicima iz Hrvatske. “Teško, ali to je svjetski jezik. Tko ne zna hrvatski jezik je budala”, simpatično je poručio Paul Bradbury.