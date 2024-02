Bolković se obrušio na Stankovićevog gosta: ‘DNK hrvatskog bića, oborilo me s nogu’

U emisiji Nedjeljom u 2 gostovao je Željko Marušić, novinar koji se bavi prometom. Govoreći o električnim automobilima rekao je da su električni automobili precijenjeni i da ne savjetuje kupovinu tih automobila za obitelj.

“Precjenjuje se ekološki benefit. Sama cijena energije, kilovatsat brzih punionica je 1,2 – 1,3 eura. Kad uspoređujete dizelski i električni automobil to je niža razina brzine. Ne govorimo o brzinama od 150-160, jer kada vozite električnim automobilom vozite 120 na sat. Tada dizelski automobil troši 5 litara, što iznosi 8-9 eura, dok električni automobil troši 15-18 kilovatsati električne energije koja se plaća po struji, što iznosi 20 eura. I to je preskupo. Isplativost električnog automobila nakon pet godina, koliko ćete ga moći prodati i kome, a da ne spominjem funkcionalnost. Kada putujete iz Splita u Zagreb, prvo se morate popeti na Sveti Rok, a onda gledati prvu stanicu”, rekao je Marušić te istaknuo kako bih svima savjetovao da povuku ručnu kočnicu i dobro razmisle.

Na argumentaciju da električni automobili manje zagađuju, da nema buke, da su manji troškovi vožnje, te da je lakše održavanje i veća sigurnost, Marušić je rekao da je to sve upitno. “Ekologija je pitanje premještanje zagađenja. Dokazano je da dizelski automobili zagađuju manje od električnog jer treba proizvesti litij, treba proizvesti bakar, pa i cijeli automobil.”

“Električni automobili – za one koji žive od plaće”

Upitan mogu li si građani priuštiti električne automobile, rekao je da isti nisu povoljni za one koji žive od plaće. Takva konstrukcija konstatacije zasmetala je voditelju Romanu Bolkoviću koji je odmah nakon emisije uputio kritiku putem društvenih mreža.









“Kod Ace je gostovao Željko Marušić. Na stranu emisija, teze, razmišljanja, upućenost gosta u temu, ali jedna me opaska oborila s nogu. Veli gospodin Marušić: “… za one koji žive od plaće.” Kazano je to u kontekstu kupovine nekih automobila, elektro vs. benzin itd. , nevažno. Genijalna opaska. DNK hrvatskog bića: postoje oni pametni, i oni koji žive od plaće. Nedjelja je, ne da mi se dalje pisati, no to je to. Oni koji žive od plaće”, napisao je Bolković.

“Možda je mislio, “oni koji žive od jedne plaće””, komentirao je Bolkovićev pratitelj, no voditelj je ustrajao: “Nije. Rekao je što je mislio. Spomenuo je gažu u “Banci”, honorar po tekstu mu je bio trećina plaće”.

Velikan hrvatskog medijskog prostora

“Lapsus lingua. Trebao sam kazati “za one koji žive od prosječne plaće”, odnosno koji imaju prosječna primanja. Preciznije “za naše prosječne građane električni automobili su preskupi i neisplativi”, komentirao je Marušić svoju izjavu nakon Bolkovićeve kritike.

U razgovoru s gospodinom Željkom Marušićem doznali smo kako mu se dojmovi s gostovanja kod Stankovića još uvijek nisu u potpunosti slegli. Rekao nam je kako mu je to bio jedan od najzahtjevnijih intervjua, no da je iznimno počašćen što je pozvan na gostovanje. No, čini se da se na poziv Romana Bolkovića ne bi odazvao.

“Mislim da je ta opaska bila više zbog voditelja, koji, kao, nije reagirao, nego protiv mene. Aleksandar Stanković je velikan hrvatskog medijskog prostora, a usporedba ‘Nu2’ i ‘1 na 1’ je kao usporedbu Boga i šeširdžije”, dodao je Željko Marušić.