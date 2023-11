Bahra gledatelje nasmijala do suza: ‘Volim svakom mazat’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Simpatična Bahra Zahirović (58) nedavno je otkrila razloge zašto se po četvrti put vratila u show ‘Ljubav je na selu‘, a progovorila je i o ulozi majke i zašto smatra da više nije u godinama kada bi se trebala ostvarivati u takvoj ulozi.

Otkrila je životne želje, a posebno je nasmijala izjavom kojom je dala do znanja kako farmeru Stjepanu Runtasu, na čijem se imanju našla, neće biti lako s njom.





Sačuvana žena

“Žena se ne mora osjećati spremnikom za otpade. Ja želim biti žena sačuvana. Ne želim u tim godinama roditi. Tko bi rodio?! Ako sam mislila roditi, mogla sam to iskoristiti u svoje vrijeme kad sam bila zrela, mlada i sposobna kao majka”, komentirala je Bahra i otkrila kakvom muškarca traži.

“Ja sad želim provesti lijepi život. Ako bi nekog našla, ’ako’ pod navodnicima, do mog kreveta je jako teško doći, da se odmah razumijemo. Ja ne ležim tako lako na leđa. A ja bih htjela pravog čovjeka po mojim kvalitetama, koji će me razumjeti i shvatiti i to kako sam rekla da ne ponavljam, to je ono što ja tražim”, pojasnila je.

Ljubav je na selu kao zanimacija

Potom je otkrila i pravi razlog njenog pojavljivanja u showovima.

A ovo što se ja pojavljujem u showovima, pa meni je to zanimacija! A zašto? Da vidim baš da upoznam mišljenje svakog farmera gdje sam se nalazila u showu, da ja vidim s kojim on kvalitetama i vrijednostima privlači svaku ženu koju je pozvao na farmu. Tu se možemo definitivno bolje zbližiti upoznavajući se, možemo upoznati njegov ritual života, možemo tek vidjeti i vagnuti tko je taj čovjek. Znači, to ste i vidjeli sami”, rekla je Bahra.

Za estetiku

Gledatelji sada dijele još jedan isječak u kojemu Bahra govori o manikuri.









“Ja sam za estetiku, međutim, Ljubici sam vidjela da joj nisu baš neki nokti, ponudila sam joj se i obećala napraviti menikuru. Sebi mažem i volim svakom mazat. Meni je lijepo da žena ima izglednije te noktiće da bude to nečemu slično”, pojasnila je simpatična sudionica showa.

Bahra_Ljubav je na selu Bahra i estetika 😉 Više na –> https://bit.ly/3tQRafy

#ljubavjenaselu #voyohr Objavljuje RTL.hr u Četvrtak, 2. studenoga 2023.







Inače, gledatelji su primijetili i koliko se Bahra promijenila od prvog pojavljivanja u showu. Posebno velika promjena bila je kada je dala napraviti nove zube. Čitajte više: