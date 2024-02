Alen iz Braka na prvu nakon debakla u showu poručio: ‘Dobio sam 500 novih pratiteljica’

Autor: Dnevno.hr/T.Š./B.G.

Medicinska sestra Ana Jakuš i pjevač i radijski voditelj Alen Vlahović u showu “Brak na prvu” su u samo nekoliko minuta izmijenili doživotne zavjete. Alen, nezadovoljan svojom “budućom ženom”, nije uspio prikriti svoje osjećaje pred kamerama. Gledatelji ga, zgroženi reakcijom, na društvenim mrežama nisu štedjeli.

Podsjetimo, u jeku zgražajućih reakcija, neki su se prisjetili i kako im je sudionik showa poznat od ranije. Naime, Alen već ima iskustvo sudjelovanja u televizijskom showu. Ranije se isto pojavio na RTL televiziji, a tada je imao potrebu otkriti svoj glazbeni talent široj javnosti.

Podsjetimo, Alen je završio novinarstvo, radi kao radijski voditelj na Happy FM-u, instruktor je fitnessa, okušao se i kao sportski komentator, bavi se pjevanjem, a sudjelovao je u showu ‘RTL Zvijezde’. Tada je otkrio i kako preferira žene koje drže do sebe i osjećaju se ugodno u svome tijelu, kao i da je veliki plus ako treniraju. “Volim sportske tipove, a kod žena mi je najbitnije samopouzdanje. Nekako vjerujem da je samopouzdanje također usko povezano s brigom o sebi, što fizički, što psihički”, otkrio je Alen Vlahović, s kojim smo popričali u nastavku.

Kako to da ste se odlučili prijaviti u show Brak na prvu?

Iz znatiželje. Volim nove izazove.

Po vašoj reakciji na Anu, čini se da su u vašem slučaju eksperti poprilično pogriješili. Sumnjali ste da su vam smjestili. Što su naveli kao glavne razloge, zašto su odabrali baš Anu za vas?

Žao mi je da je to tako, ali eto dogodilo se. Ušao sam u show s veseljem, vjerovao sam da je to to. Zbog toga što sam ušao s potpunim povjerenjem u ono o čemu smo razgovarali, dogodilo se ono što se dogodilo. A zašto je to tako ispalo, trebali biste njih pitati. Oni će, vjerujem, imati bolji odgovor na ovo pitanje od mene.









Što vas je najviše ‘odbilo’ na prvi pogled?

Dobio sam sve suprotno od onoga što sam tražio, a dosta sam razgovarao s ekspertima i produkcijom kojima sam rekao svoje želje te ispunjavao razne upitnike tako da mi je normalno da sam se šokirao kad sam ugledao Anu. Nemam ništa protiv Ane, ali jednostavno nije moj tip djevojke. Nisam rekao nijednu nepristojnu riječ za nju, samo da nije moj tip.

Istaknuli ste ranije da smatrate da Ana ima lijep karakter, u čemu se najviše razilazite, a što bi vam bilo zajedničko?









Dva smo različita svijeta i smatram da nije baš uvijek istina da se suprotnosti privlače. Ana zaslužuje sve najbolje u životu – svatko od nas zaslužuje sreću, što i njoj doista želim.

Nameće se zaključak da od vašeg odnosa ipak neće biti ništa, iako show još traje. Možemo li očekivati nekakav obrat u showu?

Sve ćete vidjeti uskoro.

Je li vam Ana što zamjerila, planirate li ostati u kontaktu?

I za ovaj odgovor morat ćete pratiti nove epizode showa jer smo se zapravo tek upoznali. 😊

Kao pjevač i voditelj, vjerujemo da vam se javljaju obožavateljice putem društvenih mreža. Jesu li vam se zbog showa počele javljati više, ima li kakvih ‘uleta’?

Baš sam prokomentirao s prijateljem kako imam novih 500 pratiteljica. Sve su uglavnom žene i lijepo je to vidjeti.

Biste li ponovili ovo ili slično iskustvo, što je pozitivno što se ‘izvukli’ iz svega?

Nikad ne reci nikad. Imao sam brojne ponude tijekom proteklih godine i nikako nisam uspijevao uskladiti sve s obavezama. Ovaj se put dogodila prilika i želio sam proći kroz jedan takav projekt i snimanje da vidim kako i taj dio funkcionira.

Kako bi danas opisali svoju idealnu partnericu, koje su ključne karakteristike?

Lojalnost, kompatibilnost i povjerenje. Kad sam s jednom ženom, ne zanimaju me druge. Želja mi je izgraditi jedan kvalitetan odnos u kojem će biti užitak živjeti. Žene su najljepši dio ovoga svijeta, a kada dođe ona prava, onda kao da se sve nekako posloži na mjesto.

Što planirate nakon showa, možemo li uskoro očekivati novu pjesmu?

Planovi su različiti, ali nekako volim da sve ide kako treba ići iz dana u dan. Svaki put kada planiramo, dogodi nam se život. Treba uživati iz dana u dan i vjerujem da će prave stvari doći u pravo vrijeme.