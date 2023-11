Aleksandar Stanković najavio novu gošću, već zaiskrilo među gledateljima

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije “Nedjeljom u 2“, na Facebooku je objavio kako mu je gošća u idućoj emisiji glazbenica i aktivistica Ida Prester.

“Treći smo u EU po broju ubojstava žena. Ida Prester glazbenica i aktivistica u Nu2 će govoriti o kampanji “Štit” koju je pokrenula kako bi se javnost upozorilo na te strašne brojke. Što traže udruge za zaštitu žena i zašto Istanbulska konvencija nije utjecala na tu crnu statistiku neka su od pitanja emisije, napisao je u najavi.





Svađa gledatelja

Neki gledatelji pozdravili su gostovanje Ide kod Stankovića, dok se drugima izbor baš i nije dopao. “Još jedna tipa ‘Jelena Veljača’ “, komentirao je jedan gledatelj, na što mu je gledateljica odbrusila: “Još jedan zbog kojeg se i radi kampanja”.

Ranije je u razgovoru za Večernji list glazbenica progovorila o tome kako joj je želja potaknuti pozitivne promjene.

“Želimo potaknuti pozitivne promjene, moramo zaštititi promjene na svim razinama. Svi moramo biti solidarni, pogotovo prema žrtvama koje su traumatizirane i koje prolaze kroz probleme”, istaknule je Ida.

Ida Prester je kao pokretačica kampanje “Štit” gostujući na Top Radiju istaknula kako je cilj iste podizanje svijesti o nasilju nad ženama, o femicidu.

“Meni je glavni okidač bio ubojstvo, femicid Nizame Hećimović u Bosni i Hercegovini koje se dogodilo ovog ljeta i koje je bilo nešto strašno. Mislim da je cijeli Balkan protreslo”, rekla je Prester i nastavila:

“Mene je to užasno šokiralo i izrazila sam se onako kako se inače izražavam kada me nešto tako potrese, bilo pozitivno ili negativno – napisala sam pjesmu. Bez ikakve ideje i pretenzije da to bude ovo što je zapravo danas. Pjesmu sam nakucala na sintisajzeru i samo stavila na svoj Instagram, međutim, nakon toga se desio kaos. Toliko puno ljudi me kontaktiralo, prvenstveno žena koje su u problemu..”