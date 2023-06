TUŽNE VIJESTI! Preminula zvijezda filma ‘Pirati s Kariba’, obožavatelji shrvani: ‘Zbogom mitski gusaru’

Glumac Sergio Calderóna preminuo je u srijedu ujutro u 77. godini života u Los Angelesu.

“Prethodno je bio u bolnici zbog upale pluća, no nisam siguran da je to uzrok smrti“, izjavio je glumčev menadžer za časopis People.

Sergio je rođen u gradu Coatlan del Rio u Meksiku, 21. srpnja 1945. Studirao je na Institutu Andrés Soler Asociación Nacional de Actores, prije nego što je stupio u svijet glume.

Pirates of the Caribbean star, Sergio Calderón dies at 77 pic.twitter.com/9cTHJgEyq4

Glumac je u svojoj dugačkoj karijeri imao oko desetak uloga u poznatim holivudskim filmova, počevši od uloge u filmu “Most u džungli” iz 1970-tih. Ipak, najpoznatiji je po svojoj ulozi kapetan Vallenueva u filmu ”Pirati s Kariba”.

#RIP Sergio Calderon 🕊️

He played Capitan Villanueva in POTC At World’s End 🏴‍☠️

Here’s a photo on set with #JohnnyDepp https://t.co/M7HBKY3Nmu pic.twitter.com/TRiDePZ701

— Savvy? 🏴‍☠️ (@Savvy_CapJackie) June 1, 2023