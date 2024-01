Tužna sudbina Breninog kaskadera: Umjesto nje skakao u Neretvu, a presudio mu snajper

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Iako su proslave Božića i Nove Godine sad već iza nas, blagdansko ozračje i dalje traje. Mnogi za kraj blagdana smatraju Sveta tri kralja, a do tad se uživa u svim prazničnim pogodnostima, što u velikom broju slučajeva uključuje gledanje filmova.

Jedan od svjetskih klasika je svakako ‘Sam u kući’, no u regiji je osobito popularan film ‘Hajde da se volimo‘. Ovaj uradak i danas bilježi visoku gledanost, a među omiljenim scenama nalazi se legendarni skok Lepe Brene sa mostarskog Starog mosta u rijeku Neretvu.

Nije Brena, nego Jadranko

Unatoč činjenici što joj gluma nije strana, Brena ipak nije ta koja je skočila u rijeku. Umjesto nje je to učinio Jadranko Fink, profesionalni kaskader koji je u to vrijeme slovio za jednog od najboljih skakača na prostorima sada bivše države.

"Mog brata je režiser Aleksandar Đorđević vidio baš ovdje na mostu. Režiser je prišao Jadranku, dao mu ponudu i on ju je odmah prihvatio. Našminkali su ga, stavili mu plavu periku, obukli ga u Breninu garderobu i on je skočio. Pošto je nosio sunčane naočale na glavi, one su ga rasjekle po čelu kad je glavom udario u vodu", prisjetio se Goran.









“Mog brata je režiser Aleksandar Đorđević vidio baš ovdje na mostu. Režiser je prišao Jadranku, dao mu ponudu i on ju je odmah prihvatio. Našminkali su ga, stavili mu plavu periku, obukli ga u Breninu garderobu i on je skočio. Pošto je nosio sunčane naočale na glavi, one su ga rasjekle po čelu kad je glavom udario u vodu”, prisjetio se Goran.

No priča o ovoj jugoslavenskoj legendi ipak nema sretan završetak. Naime, Jadranko je poginuo 1993. godine u ratu, a presudio mu je hitac iz snajpera. U Mostaru mu je na poseban način odana počast – njegovo ime zauvijek je uklesano u betonske stepenice koje sa Starog mosta vode u Neretvu.